Прокурор запросил для Назима Бейдемирли девять лет тюрьмы

16 сентября 2024, 23:04

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Гособвинитель предложил суду приговорить к девяти годам лишения свободы предпринимателя и бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли по делу о вымогательстве. Уголовное преследование Бейдемирли стало местью за неудобные вопросы властям и за поддержку экологических требований сельчан, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. Бейдемирли отверг в суде обвинения в вымогательстве, но призвал не считать его политзаключенным. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу. В сентябре 2023 года Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось очередное заседание по делу Бейдемирли. Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга предпринимателя Фарида Бейдемирли, в начале заседания гособвинитель предложил завершить судебное следствие. «Назим возразил на предложение прокурора, но судья занял сторону гособвинителя», - отметила Бейдемирли.

Бывший депутат заявил тогда, что вообще отказывается от защиты. «Назим сказал, что отказывается от защиты, коль не проводится справедливого расследования», - продолжила Фарида Бейдемирли. Однако, по ее словам, судья заявил, что согласно законодательству у обвиняемого обязательно должен быть адвокат.

Назима арестовали за то, что он высказывал свое мнение об экологических проблемах

Фарида Бейдемирли также указала на проблемы со здоровьем у Назима Бейдемирли в отсутствие эффективной медицинской помощи в СИЗО. Она считает, что ее мужа преследуют из-за позиции, высказанной по поводу волнений в селе Союдлу, жители которого выступали с экологическими требованиями.

"Назима арестовали за то, что он высказывал свое мнение о причинах волнений в селе Союдлу, об экологических проблемах людей. В то время как Баку полным ходом готовится принимать климатическую конференцию COP29, представлять свои достижения в области охраны окружающей среды, Назима, который всегда выступал в защиту окружающей среды, собираются отправить на длительное тюремное заключение", - сказала Фарида Бейдемирли.

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии о вреде, наносимом золоторудным предприятием. Правозащитник Эмин Гусейнов назвал Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды", - сказал Гусейнов "Кавказскому узлу".

Гособвинитель в своем выступлении предложил суду приговорить Бейдемирли к девяти годам лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

Вина Назима Бейдемирли не была доказана в суде

«Конечно же, это совершенно необоснованная позиция стороны обвинения. Вина Назима Бейдемирли не была доказана в суде. Одно из обвинений – по эпизоду «о вымогательстве в России» - вовсе не должно было рассматриваться в виду истечения срока давности. Обвинения в вымогательстве также не основываются на достоверных доказательствах и голословны», - сказал адвокат.

Он отметил, что Бейдемирли в знак протеста против нарушения принципа справедливого правосудия решил отказаться от услуг адвоката. «Назим Бейдмирли просто не видит смысла в наличии защитника, поскольку на процессе нет состязательности. Однако согласно законодательству если обвиняемый отказывается от адвоката, то ему назначают адвоката за счет государства. В любом случае адвокат должен присутствовать», - пояснил Лаидж.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об итогах заседания. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев. Следующее заседание суда назначено на 30 сентября.

В преддверии климатического саммита COP29, который пройдет в Баку в ноябре, председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить более десятка активистов и журналистов, в отношении которых ведется уголовное преследование из-за их деятельности, в том числе и Назима Бейдемирли.

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