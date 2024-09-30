30 сентября 2024, 09:37

Жители Неркин Анда столкнулись с дефицитом питьевой воды

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Жители села Неркин Анд в Сюникской области вынуждены использовать воду из реки в качестве питьевой, а также для приготовления пищи, поскольку источники оказались на территории, занятой азербайджанскими войсками. В селе проблема с водой уже длительное время, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

Как информировал "Кавказский узел", 16 марта 2022 года жители села Неркин Анд укрупненной общины Капан Сюникской области пожаловались, что прекратили выгонять скот на пастбища и лишились возможности заниматься сельским хозяйством после того, как азербайджанские солдаты закрепились на новых позициях около села. По их словам, "под прямым прицелом" оказались местное кладбище, источники питьевой воды, пастбища и пахотные земли. Минобороны Армении пояснило, что у азербайджанских подразделений на этом участке есть несколько позиций, не оборудованных для использования в зимний период, и азербайджанские военные всего лишь возвращаются на эти позиции.

По данным бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна, жители села Неркин Анд вынуждены воду из реки использовать в качестве питьевой, поскольку источники остались на территориях, занятых военнослужащими Азербайджана.

Источники воды оказались под контролем Азербайджана 13 сентября 2022 года и с тех пор жители Неркин Анда испытывают проблемы с нехваткой воды, написал 29 сентября Татоян в своем телеграм-канале.

Бывший омбудсмен заявил, что азербайджанские военные на перешедшей под их контроль территории заповедника также осуществляют масштабную вырубку деревьев. Древесины используется для строительства военных укрепления. Татоян заявил, что уже вырублено около 10 тысяч деревьев: вяз восточный и обыкновенный, дуб грузинский и большой, питомник ягодный, бук восточный и явор и другие.

Поблизости от заповедника встречается множество растений, занесенных в Красную книгу, в том числе травы и древесные породы гнарбук, терепук, армянский срохунд и другие, передало Abcmedia.am.

Напомним, в мае 2021 года между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробности о нем можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о пограничном конфликте двух стран "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

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Примечание:

"Конфликт с Азербайджаном сорвал полевые работы в приграничных районах Армении", "Азербайджанские военные эксперты и аналитики объяснили причины обустройства границы", "Специалисты поспорили о роли и позиции ООН в армяно-азербайджанском пограничном споре".

Автор: "Кавказский узел"

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