Уроженец Дагестана осужден за попытку примкнуть к ИГ*

30 сентября 2024, 05:52

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Суд приговорил к трем годам лишения свободы уроженца села Новогагатли Имама Гаджимурадова, признав его виновным в попытке выехать на территорию Сирии, чтобы примкнуть к боевикам "Исламского государства"*.

По версии следствия, в январе 2023 года 26-летний уроженец села Новогагатли Хасавюртовского района Дагестана Имам Гаджимурадов в аэропорту прошел регистрацию на рейс для отправки на территорию, подконтрольную запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". Сотрудница погранконтроля позже рассказала следователю, что внешность Гаджимурадова и его поведение указывали на его возможную причастность к террористам.

Гаджимурадов был задержан в аэропорту. Позже он заявил следователю, что в последний момент отказался садиться на рейс и решил вернуться домой. Он уточнил, что планировал направиться в Сирию.

Южный окружной военный суд признал Гаджимурадова виновным в попытке принять участие в незаконном вооруженном формировании и приговорил его к трем годам лишения свободы. Защита Гаджимурадова обжаловала приговор, но Верховный суд России оставил его без изменений, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от представителей Имама Гаджимурадова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа в Дагестане были задержаны двое 18-летних юношей и один несовершеннолетний подросток, которых следствие считает сторонниками "Исламского государства"*. Они заподозрены в подготовке нападения на православный храм.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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