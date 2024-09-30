Стали известны подробности дела Руфата Исмаилова

30 сентября 2024, 04:54

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Суд оставил под арестом бывшего замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова и бывшего замначальника следственного управления этого МВД Далгата Абдулгапурова, предположив, что они могут угрожать свидетелям. Следствие назвало дело "особо сложным" и намерено в его рамках провести еще не менее 10 обысков и допросить 15 свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были арестованы в Москве по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий. Исмаилов заявил о своей невиновности. В декабре 2023 года по этому делу был арестован следователь контрольно-методического отдела МВД Абдул Абакаров, обвиняемый в получении взятки. В августе стало известно, что следователи проводят 13 экспертиз по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий.

По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала.Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому, по версии следствия, обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. После того как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", Исмаилов и Абдулгапуров инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших", чтобы заставить Фролова вернуть деньги.

Басманный суд Москвы 27 сентября продлил Исмаилову и Абдулгапурову срок ареста, сообщило сегодня ТАСС. Это решение в частности, было обосновано тем, что, находясь на свободе, подсудимые могут "угрожать свидетелям". В материалах дела указано, что "расследование уголовного дела представляет собой особую сложность в связи с неочевидностью и давностью совершенных преступлений, необходимостью проведения большого объема сложных и объемных судебных экспертиз, следственных и иных процессуальных действий".

Следствие намерено доспросить по делу Исмаилова как минимум 15 свидетелей. "В настоящее время по уголовному делу необходимо установить и допросить не менее 15 свидетелей, произвести выемку не менее 10 обысков, провести иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - процитировало агентство материалы дела.

Следствие также запросило помощи по делу у Объединенных Арабских Эмиратов. "В настоящее время по уголовному делу необходимо получить ответы из компетентных органов и Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в публикации.

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