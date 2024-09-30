Пожарная тревога объявлена в Галском районе Абхазии

В Галском районе Абхазии из-за локальных возгораний сухостоя объявлена пожарная тревога. Ветренная погода способствует распространению огня в сторону жилых домов.

По данным администрации Галского района, ряд локальных возгораний, возникших в результате стихийного сжигания сухостоя, стремительно распространяется. Обстановку осложняет сильный ветер, при помощи которого пламя может долететь до жилых домов.

"Мужчинам необходимо выйти на улицы и внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, в случае необходимости оперативно помогая пожарным", - цитирует ТАСС сообщение районного телеканала "Гал-медиа".

Самый крупный очаг возгорания расположен в селе Махунджия южнее города Гал. Сейчас пожарные пытаются предотвратить его распространения на еловую аллею и дальше к жилым домам. Еще один очаг возгорания находится в городе Гал, в конце улицы Московская и на улице Сахарова.

На место возгорания для помощи местным пожарным прибыли отряды с ИнгурГЭС, Ткуарчала и Очамчыры.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 19 августа стало известно, что уже несколько суток горит мусорная свалка около села Шашикуара. Глава Галского района Константин Пилия заявил, что пожар произошел из-за поджога.

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