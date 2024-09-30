30 сентября 2024, 00:05

Пожарная тревога объявлена в Галском районе Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Галском районе Абхазии из-за локальных возгораний сухостоя объявлена пожарная тревога. Ветренная погода способствует распространению огня в сторону жилых домов.

По данным администрации Галского района, ряд локальных возгораний, возникших в результате стихийного сжигания сухостоя, стремительно распространяется. Обстановку осложняет сильный ветер, при помощи которого пламя может долететь до жилых домов.

"Мужчинам необходимо выйти на улицы и внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, в случае необходимости оперативно помогая пожарным", - цитирует ТАСС сообщение районного телеканала "Гал-медиа".

Самый крупный очаг возгорания расположен в селе Махунджия южнее города Гал. Сейчас пожарные пытаются предотвратить его распространения на еловую аллею и дальше к жилым домам. Еще один очаг возгорания находится в городе Гал, в конце улицы Московская и на улице Сахарова.

На место возгорания для помощи местным пожарным прибыли отряды с ИнгурГЭС, Ткуарчала и Очамчыры.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 19 августа стало известно, что уже несколько суток горит мусорная свалка около села Шашикуара. Глава Галского района Константин Пилия заявил, что пожар произошел из-за поджога.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти объяснили неспособность потушить пожар на свалке в Шашикуаре", "Жители Сухума добились от властей обещания модернизировать свалку", "Реставраторы заявили об утере значительной части картин при пожаре в Сухуме".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 сентября 2024, 23:14

29 сентября 2024, 22:13

29 сентября 2024, 21:15

29 сентября 2024, 19:50

29 сентября 2024, 18:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи