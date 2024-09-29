Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

29 сентября 2024, 13:55

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Властям Грузии передан житель села Сакоринтло Василий Саламашвили, который был задержан за нарушение границы, отчитался Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", жителя села Сакоринтло Каспского района Васила (Василия) Саламашвили уже задерживали на несколько дней в 2018 году силовики в Южной Осетии. Саламашвили живет один, рассказал тогда представитель администрации муниципалитета.

Жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так,17 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии около линии разграничения.

Гражданин Грузии из села Сакоринтло Василий Саламашвили 1981 года рождения был задержан пограничниками около села Монастер Ленингорского района "за незаконное пересечение государственной границы", сообщает на своем сайте Комитет госбезопасности Южной Осетии.

"В связи с тем, что нарушитель имеет проблемы со здоровьем, Пограничной службой КГБ РЮО принято решение о его передаче грузинской стороне без штрафных санкций", - заявило ведомство, отметив, что на следующий день после задержания, 25 сентября, Саламашвили был передан представителям властей Грузии.

Напомним, ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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