Суд отказал Юрию Михайлову в компенсациях за заражение ВИЧ

26 сентября 2024, 22:41

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Октябрьский районный суд Новороссийска сегодня оставил без удовлетворения иск Юрия Михайлова о компенсациях за то, что после пребывания в местах заключения в Новороссийске и в Кабардино-Балкарии он оказался заражен ВИЧ и гепатитом.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Михайлов, отправленный отбывать наказание в Элисте, после пребывания в изоляторе Новороссийска и колониях Кабардино-Балкарии и Калмыкии оказался заражен ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Он потребовал компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей. Ответчиками по иску стали ИК-2 в Калмыкии, ИК-3 в Кабардино-Балкарии и СИЗО-3 УФСИН по Краснодарскому краю.

Юрий Михайлов рассказал "Кавказскому узлу", что с его заболеваниями очень тяжело работать на принудительных работах - на стройке и других изнурительных видах работ на жаре. В то же время отказаться от работ он не мог, иначе бы это сочли несоблюдением условий принудительных работ и отправили бы его обратно в колонию, откуда он перешел на принудительные работы осенью 2023 года.

Октябрьский районный суд Новороссийска сегодня отказал Юрию Михайлову в удовлетворении требований по иску о компенсации за заражение ВИЧ и гепатитом в местах заключения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Михайлова, юрист Светлана Тореева.

Судебные заседания по иску Михайлова не раз откладывались из-за невозможности организовать видеоконференцсвязь с Михайловым, однако сегодня заседание было решено провести без ВКС и без участия Михайлова, и суд отказал в его исковых требованиях, рассказала Тореева.

"Все высказали свои позиции, потом суд огласил решение, но мотивировочная его часть будет позже, поэтому причины отказа пока не известны. Мы это решение будем обжаловать", - добавила юрист.

"Кавказский узел" писал также, что Михайлов попросил суд заменить ему наказание в виде принудительных работ более мягким. Элистинский городской суд не удовлетворил этот иск, но заключенный подал апелляцию, и добился смягчения наказания до четырех лет ограничения свободы.

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