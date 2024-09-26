Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстреле позиций

26 сентября 2024, 19:23

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Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности сообщение военного ведомства Азербайджана об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило об обстреле со стороны Армении позиций армии в Нахичеванской автономной республике.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции в юго-западной части границы в районе 16:10 (15.10 мск), сообщило сегодня Минобороны Армении.

Ведомство напомнило, что предложение аппарата премьер-министра Армении о создании совместного механизма Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения прекращения огня и/или информации до сих пор остается со стороны Баку без ответа.

Напомним, что 12 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских солдат в Нахичеванской Автономной Республике, после чего был открыт ответный огонь. Армения отвергла обвинения в обстрелах. 11 сентября Азербайджан также обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанских солдат, расположенных около села Гейдарабад в Нахичеванской Автономной Республике. Ереван отверг эти обвинения.

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