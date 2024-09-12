12 сентября 2024, 10:34

Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичеванской Автономной Республике, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана. Армения отвергла обвинения в обстрелах.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня с 00.15 до 01.05 [с 01.15 до 02.05 мск] армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные около села Йухары Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики (НАР).

Обстрелы велись из стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Хорадис района Пашалы. Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Армянское оборонное ведомство отвергло обвинения в обстрелах. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что будто бы 12 сентября в период с 00.15 до 01.05 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности", – заявило министерство на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 11 сентября Азербайджан также обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанских солдат, расположенных около села Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике. Ереван отверг эти обвинения.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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