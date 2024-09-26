Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

26 сентября 2024, 19:01

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичеванской автономной республике, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичеванской автономной республике, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана 12 сентября. Армения отвергла обвинения в обстрелах. 11 сентября Азербайджан также обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанских солдат, расположенных около села Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике. Ереван отверг эти обвинения.

Военное ведомство Азербайджана вечером 26 сентября сообщило об обстреле с территории Армении азербайджанских позиций в Нахичеванской автономной республике. "26 сентября в 16.10 (около 15.10 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны села Аравус Горисского района (Сюникская область Армении, - прим. "Кавказского узла") обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахичеванской автономной республики", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры на указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе.

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