Комитет министров Совета Европы призвал власти России пересмотреть дело Кутаева

26 сентября 2024, 13:08

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В деле правозащитника из Чечни Руслана Кутаева, приговоренного к четырем годам заключения по делу о наркотиках, оказались нарушены положения Конвенции о защите прав человека, его дело должно быть пересмотрено, заявил Комитет министров Совета Европы.

Как информировал "Кавказский узел", 24 января 2023 года стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию в 52 тысячи евро Руслану Кутаеву за преследование в Чечне.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Комитет министров Совета Европы выступил с заявлением, в котором призвал власти России пересмотреть уголовное о наркотиках в отношении Руслана Кутаева, передал 25 сентября на своем сайте Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

Летом текущего года правозащитники из ЦПЗЧ "Мемориал"* и сотрудники правозащитного проекта "ОВД Инфо"* направили в Комитет министров Совета Европы совместное обращение. В нем шла речь о нарушении властями России в отношении Кутаева статьи 18 Европейской конвенции по правам человека. Эта статья устанавливает, что предусмотренные Конвенцией допустимые ограничения прав не должны использоваться для противоречащих ей целей, сказано в сообщении.

Напомним, 18 февраля 2014 года, в преддверии годовщины начала депортации чечено-ингушского народа, Руслан Кутаев выступил организатором научно-практической конференции. Мероприятие прошло вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая.

Кутаев был задержан, а затем осужден. После задержания он подвергся пыткам, заявили правозащитники. Сам Руслан Кутаев связывал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью. Подробнее о преследовании Руслана Кутаева говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

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