23 сентября 2024, 17:01

Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в госизмене

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Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в перечислении денег для помощи украинской армии, отчиталась ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября ФСБ отчиталась о задержании жительницы Ростовской области, подозреваемой в госизмене. По версии ведомства, женщина передавала украинским спецслужбам данные о российской армии.

Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в госизмене, дело возбуждено по статье 275 УК РФ, сообщила пресс-служба областного УФСБ.

"Жительница Ростова-на-Дону после 24 февраля 2022 года неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой контактировала через Интернет до начала специальной военной операции", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

По версии силовиков, подозреваемая знала, что эта гражданка Украины собирает деньги для приобретения "транспортных средств, камуфляжной формы и различной продукции военного назначения" для обеспечения подразделений украинской армии.

"Кроме того, на эти же средства закупались беспилотные летательные аппараты, которые в последующем использовались для атак по территории Российской Федерации", - заявило ведомство.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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