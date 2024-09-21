21 сентября 2024, 23:20

Четыре земельных участка возвращены в госсобственность в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура через суд добилась возвращения в государственную собственность четырех земельных участков общей площадью более 6000 квадратных метров в Хасавюртовском районе, которые глава села незаконно оформил на своих родственников.

Прокуратура Хасавюртовского района провела проверку исполнения земельного законодательства, и было установлено, что бывший глава села Октябрьское Хасавюртовского района в 2018 году изготовил поддельные выписки из похозяйственных книг и выделил своим родственникам четыре муниципальных земельных участка общей площадью более шести тысяч квадратных метров. В последующем на основании поддельных документов на земельные участки было зарегистрировано право собственности этих людей.

Прокуратурой в суд было направлено исковое заявление об аннулировании записей в Едином государственном реестре о регистрации права собственности на указанные земельные участки и о признании недействительными выписок из похозяйственных книг о выделении этих участков родственникам главы села.

Хасавюртовский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме и вернул землю в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу, сообщается на сайте прокуратуры России.

В феврале 2024 года бывший глава села Октябрьское, допустивший махинации с земельными участками, был осужден по статье о превышении должностных полномочий, отмечает в своем сообщении прокуратура, не уточняя, какое именно наказание ему назначил суд. 

Комментариями представителей властей села Октябрьское Хасавюртовского района относительно вынесенного судом решения о земельных участках "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что после того как летом 2023 года жители села Октябрьское Хасавюртовского района пожаловались на ветхую школу, глава Дагестана поручил подчиненным встретиться с сельчанами и решить их проблему. В село приехали силовики, которые интересовались, были ли в школе поборы и коррупция. В январе 2024 года власти Хасавюртовского района отчитались о том, что в школе проведен капитальный ремонт.

Примечание:

"Жители Какашуры потребовали перевыборов главы сельсовета", "Власти запретили дагестанским сельчанам провести митинг из-за земельного конфликта", "Следствие обнародовало подробности конфликта в Агачауле".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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