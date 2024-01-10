Жители дагестанского села добились ремонта школы

10 января 2024, 11:11

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Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское, на ветхое состояние которой жаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", после того как жители села Октябрьское Хасавюртовского района пожаловались на ветхую школу, в село приехали силовики, которые интересовались, были ли в школе поборы и коррупция. По поручению властей района сотрудники школы самостоятельно строят туалет, рассказали "Кавказскому узлу" в августе 2023 года сельчане.

8 июля 2023 года жители села Октябрьское пожаловались на ветхое состояние местной школы. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил подчиненным встретиться с сельчанами и решить их проблему. Чиновники заявили, что на ремонт школы нет денег, рассказали после встречи жители села.

Капитальный ремонт школы в селе Октябрьское завершен досрочно, отчиталась 9 января администрация Хасавюртовского района. "Сегодня заместитель главы администрации Исмаил Шаипов и и.о. прокурора района Юсуп Сулейманов торжественно открыли после капремонта школу в селении Октябрьское", - говорится в публикации на сайте районной администрации.

Открытие школы "состоялось после капитального ремонта в рамках программы "Модернизация школьных систем образования", заявил Исмаил Шаипов. "Дети в новом году начнут учебный год в качественно преобразованном образовательном учреждении, где учащимся созданы все условия комфортного процесса учебы", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, жители других сел Дагестана также жаловались властям на состояние школ. Так, в декабре 2023 года жители села Туршунай Бабаюртовского района пожаловались Путину, что здание местной школы признано аварийным, и дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу. В Туршунае планируется построить школу, но для этого требуется изменение статуса земельного участка, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

Дети в селе Советское Бабаюртовского района вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года житель села. В аварийном здании школы нет нормальных условий для обучения детей, объяснил "Кавказскому узлу" директор школы. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки.

23 августа 2023 года жители одноименного села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

Из 1407 школ в Дагестане 143 признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах. В 2024 году в республике планируется построить 18 школ на 6176 ученических мест, в 2025 году – четыре школы на 1160 мест, в 2026 году – одну школу на 300 мест, сообщило правительство региона.

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