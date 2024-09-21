Ирина Гезик добилась отмены условного лишения свободы

21 сентября 2024, 09:01

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Суд в городе Георгиевск Ставропольского края отменил условный срок лишения свободы Свидетельнице Иеговы* Ирине Гезик, к которому она были приговорена ранее по обвинению по делу об экстремизме, а также снял с нее судимость.

Как информировал "Кавказский узел", 14 ноября 2022 года суд признал жительницу Георгиевска Ирину Гезик виновной в склонении и участии в экстремистской организации и приговорил ее к четырем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Гезик обжаловала приговор.

Георгиевский городской суд Ставропольского края отменил условный срок Свидетельнице Иеговы* Ирине Гезик и снял с нее судимость, сообщил 20 сентября правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

По версии следствия, Ирина Гезик вместе с мужем склоняла к участию в религиозной общине своих детей. Ирина Гезик и ее муж заявили, что силовики подбросили им в ходе обыска материалы.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июля стало известно, что Абинский суд признал Свидетеля Иеговы* Валерия Байло виновным в участии в деятельности экстремистского объединения и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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