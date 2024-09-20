Подача воды в похоронное бюро в Махачкале возобновлена после огласки

20 сентября 2024, 12:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение похоронного бюро при мечети в Махачкале восстановлено после публичной жалобы на длительное отсутствие воды, сообщили в мечети. Водоканал отчитался о прокладке новой линии водопровода в мечеть.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября было опубликовано видео о длительном отсутствии воды в похоронном бюро на улице Малыгина в Махачкале. Сотрудники бюро вынуждены мыть тела умерших водой из бутылок, которую носят из соседней мечети, и просить родственников умерших привозить воду для омовения. Воды нет уже больше месяца, несмотря на то, что с жалобами обращались и сами сотрудники, и имам, рассказал на видео работник бюро Алигаджи Сайфудинов.

Водоснабжение восстановлено, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель мечети по улице Малыгина. «Не было воды около месяца, не знаем, почему. Даже воздух из трубы не шел. Теперь вода идет нормально, все хорошо», - сказал он.

Информацию о том, что родственников умерших просили привезти воду для омовения, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Руслан. «Недавно у нашего сотрудника умер родственник. Приехали в эту мечеть договориться о времени на омовение. Сказали, что воды нет, надо привезти несколько пятилитровых бутылок. Решили отвезти усопшего в другое место», - рассказал он.

18 сентября Махачкалинский водоканал сообщил в своем телеграм-канале о "незамедлительной" реакции на "заявку об отсутствии водоснабжения в мечети по ул. Малыгина, 60". "В ходе проверки было выявлено, что в комнате для омовения усопших отсутствовала вода, и водоснабжение в это помещение было проведено ненадлежащим образом, вследствие чего приводило к частым перебоям. Кроме того, старая труба находилась в ветхом состоянии. В настоящее время мы активно проводим работы по прокладке новой линии водоснабжения", - говорится в публикации.

Места для омовения умерших находятся почти во всех мечетях, поскольку у мусульман принято хоронить усопших только после омовения, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" работник одной из махачкалинских мечетей Рамазан.

"В домашних условиях это не всегда возможно, поэтому обращаются в похоронные бюро при мечетях. Место расположения мечети не имеет значения, обычно выбирают, что ближе", - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.