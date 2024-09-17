Отсутствие водоснабжения осложнило работу похоронного бюро в Махачкале

17 сентября 2024, 18:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за длительного отсутствия водоснабжения в махачкалинском похоронном бюро воду для омовения умерших приходится приносить, а обращения к властям не дали результата, пожаловался сотрудник бюро.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года жители махачкалинского посёлка Богатыревка в видеообращении к Путину пожаловались на то, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. Из-за отсутствия водопровода жители вынуждены покупать питьевую воду или пользоваться технической водой из скважин, а местные власти не решают проблему, заявили они. Проект водоснабжения поселка проходит стадию госэкспертизы, сообщили в мэрии.

Видео о длительном отсутствии воды в махачкалинском похоронном бюро опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Gor. "Похоронное бюро в Махачкале уже месяц моет покойников из бутылок. Из-за неработающего водоснабжения сотрудникам приходится самим носить воду в подручных емкостях из соседней мечети и просить близких умерших привозить воду для омовения. В водоканале говорят, что трубы не перекрывали и жалоб не получали. Подозревают старые коммуникации в здании, где готовят тела к погребению", - говорится в аннотации к ролику.

Наличие проблемы подтвердил в опубликованном ролике работник бюро Алигаджи Сайфудинов. "У нас такая вот беда сейчас: нет воды… Без воды очень трудно здесь. Мы в баклажки набираем воду и вручную моем покойников, усопших", - сказал он.

Воды нет уже больше месяца, несмотря на то, что с жалобами обращались и сами сотрудники, и имам, отметил Сайфудинов. "Не знаю, когда вода будет. Люди, которые приходят сюда, жалуются: как это воды не бывает?" – сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.