17 сентября 2024, 18:40

Отсутствие водоснабжения осложнило работу похоронного бюро в Махачкале

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Из-за длительного отсутствия водоснабжения в махачкалинском похоронном бюро воду для омовения умерших приходится приносить, а обращения к властям не дали результата, пожаловался сотрудник бюро.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года жители махачкалинского посёлка Богатыревка в видеообращении к Путину пожаловались на то, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. Из-за отсутствия водопровода жители вынуждены покупать питьевую воду или пользоваться технической водой из скважин, а местные власти не решают проблему, заявили они. Проект водоснабжения поселка проходит стадию госэкспертизы, сообщили в мэрии.

Видео о длительном отсутствии воды в махачкалинском похоронном бюро опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Gor. "Похоронное бюро в Махачкале уже месяц моет покойников из бутылок. Из-за неработающего водоснабжения сотрудникам приходится самим носить воду в подручных емкостях из соседней мечети и просить близких умерших привозить воду для омовения. В водоканале говорят, что трубы не перекрывали и жалоб не получали. Подозревают старые коммуникации в здании, где готовят тела к погребению", - говорится в аннотации к ролику.

Наличие проблемы подтвердил в опубликованном ролике работник бюро Алигаджи Сайфудинов. "У нас такая вот беда сейчас: нет воды… Без воды очень трудно здесь. Мы в баклажки набираем воду и вручную моем покойников, усопших", - сказал он.

Воды нет уже больше месяца, несмотря на то, что с жалобами обращались и сами сотрудники, и имам, отметил Сайфудинов. "Не знаю, когда вода будет. Люди, которые приходят сюда, жалуются: как это воды не бывает?" – сказал он.

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением "Карамана-2" повлияла на отношения между жителями".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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