Евросуд назначил 4500 евро компенсации азербайджанскому оппозиционеру

19 сентября 2024, 21:55

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Европейский суд по правам человека признал неправомерным арест и тюремное заключение азербайджанского оппозиционера Джаббара Савалана и присудил ему компенсацию в размере 4500 евро. Решение Евросуда по делу Савалана является прецедентом и может помочь другим активистам, указал эксперт в области права медиа Халид Агалиев.

Как писал «Кавказский узел», активист Партии народного фронта Азербайджана Джаббар Савалан был арестован по обвинению в незаконном хранении наркотиков спустя две недели после участия в шествии оппозиционеров 20 января 2011 года. Он был осужден на два с половиной года лишения свободы. В конце 2011 года Савалан был помилован, но не был восстановлен на учебе в университете, а в мае 2012 года его призвали в армию.

Джаббар Савалан обжаловал действия властей Азербайджана в ЕСПЧ. В своем заявлении активист указал, что был арестован по ложному обвинению, что наркотики ему подложили сами сотрудники полиции, а азербайджанские суды в отношении него не проводили справедливого расследования.

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решение по жалобе Джаббара Савалана. Суд признал обоснованной жалобу активиста.

ЕСПЧ установил, что дело против Савалана было задокументировано только на следующий день после его задержания. Кроме того, личный обыск Савалана был проведен не сразу после задержания, а только спустя полчаса, и все это время активист находился под контролем полиции. Савалан не был сразу обеспечен адвокатом, и протокол полиции о задержании был составлен в отсутствие у него защитника.

ЕСПЧ признал нарушенной в отношении Джаббара Савалана статьи 6.1 Евроконвенции (право на справедливое судебное разбирательство) и постановил выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 4 тысяч евро. Помимо того, активисту должны быть выплачены 500 евро на возмещение судебных расходов, следует из решения Евросуда, опубликованного на его сайте.

Эксперт в области права медиа Халид Агалиев назвал важным решения ЕСПЧ по жалобе Савалана для судебной практики Азербайджана.

«В Азербайджане часто подозреваемых в преступлениях с наркотиками обыскивают не сразу на месте задержания, а спустя определенное время в полиции. ЕСПЧ в деле Савалана подчеркивает, что обыск должен проводиться сразу на месте. Иначе, когда подозреваемый под контролем полиции, у силовиков появляются возможности для злоупотреблений. В будущем другие заявители по делам о наркотиках смогут в своих обращениях в ЕСПЧ ссылаться на дело Савалана», - подчеркнул Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев относительно решения суда по жалобе Джаббара Савалана.

Это уже второе дело, которое Савалан выиграл в Европейском суде. Ранее ЕСПЧ признал неправомерным его административный арест.

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