Абхазские учителя пожаловались на низкие зарплаты

17 сентября 2024, 18:00

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Низкие зарплаты в школах Абхазии еще до решения России о прекращении финансирования вынуждали учителей увольняться или искать подработки, рассказали педагоги. Приостановка российского финансирования отразится и на выплатах военным, заявил президент Аслан Бжания на встрече с военнослужащими.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября глава МИД Абхазии сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, которые касаются абхазских учителей, врачей и силовых структур. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняют договоренности, в том числе об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа. Приостановка соцвыплат Абхазии связана с несоблюдением баланса обязательств двух стран, но не стала обострением отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Приостановка Россией финансирования абхазских бюджетников пока не отразилась на выплате зарплат, заявили 11 сентября опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Среди причин такого решения они выделили отказ Сухума принять важные для Москвы законы и невыполнение абхазской стороной обязательств по экономическим соглашениям. Прекращение выплат (речь идет о примерно 150 миллионах рублей в год) затронет врачей, социальных работников и учителей, поскольку военные, силовики и пенсионеры финансируются по отдельному соглашению, подчеркнула председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр.

Сухумские учителя пожаловались на низкие зарплаты

Еще до того, как стало известно о прекращении Россией софинансирования зарплат бюджетников в Абхазии, в одной из сухумских школ уволились сразу 10 учителей из-за низкой зарплаты, сообщает сегодня JAMnews.

Педагог Саида сообщила, что продолжает работать в школе только потому, что имеет дополнительный заработок – занимается репетиторством, ведет продленку, а также регулярно получает продукты от родственников-фермеров.

Власти декларируют, что учителя в Абхазии в среднем получают 27 000 рублей (300 долларов), "хотя на самом деле – всего 113 долларов", рассказала Саида. По ее словам, чтобы получить максимально возможную зарплату в 29 000 рублей (318 долларов), надо проводить по 9 уроков в день (45 в неделю), что "очень сложно".

"Еще у нас есть доплаты: 800 рублей в месяц за классное руководство и 200 рублей – за проверку тетрадей. А проверять нужно примерно по 70 тетрадей в день, часто уже дома, в ущерб своим детям", – приводит издание слова Саиды.

По словам нескольких учителей, их совершенно не волнует прекращение российского софинансирования, поскольку "надбавка была настолько мизерной, что практически не влияла на семейный бюджет".

«Основной мой заработок – это репетиторство. И этим я в неделю зарабатываю примерно столько же, сколько за месяц в школе. Уверена, что не останусь без работы, даже если меня уволят или я решу уйти из школы сама, или школы в Абхазии вообще закроют. Единственное, что меня держит – это коллектив, то, что я люблю детей и эмоции, которые они дарят. Ну, и стаж идет», – рассказала изданию учительница русского языка и литературы Лия.

Бжания подтвердил приостановку финансирования военных

Президент Абхазии Аслан Бжания 14 сентября провел совещание с представителями Минобороны, на котором подтвердил приостановку финансирования бюджетников, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале "Аҧсуа телехәаҧшра". "Это касается всех бюджетников, в том числе министерства обороны", - заявил Бжания военнослужащим.

Невыполнение обязательств Абхазии Бжания связал с "позицией отдельных политиков недальновидных". В числе таких обязательств он назвал открытие военной базы в Очамчырском районе, которая финансировалась бы Россией.

"И эта история не состоялась. Мы в свое время этому не дали должной оценки. Не состоялась из-за деструктивной позиции отдельных политиканов, которые до сих пор еще остаются в нашем политическом пространстве и продолжают заниматься той же деструктивной деятельностью", - рассказал военнослужащим Аслан Бжания.

Глава Минфина пообещал выполнение обязательств перед бюджетниками

Власти Абхазии выполнят обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на ограничение российской финпомощи, заявил министр финансов Абхазии Владимир Делба.

"Мы как прежде будем находить средства и направлять на выплату заработных плат. Но это не будет происходить молниеносно, без ущерба общей бюджетной системы. Естественно, мы будем принимать меры по защите бюджета. Будем приостанавливать расходы капитального характера, переносить на более поздние периоды. Но социальные выплаты будем обеспечивать", – привело 12 сентября его слова "Апсадгьыл-инфо".

Министр финансов отметил, что социальных обязательств у республиканских властей много. "Есть у нас социальные выплаты, объем которых в 2024 году превышает 260 млн руб – 13 категорий получают эти социальные выплаты. Помимо прямых социальных выплат, еще существуют социально значимые расходы. По-прежнему у нас остаются масштабными расходы на систему здравоохранения. Если брать период январь-август, то на эти цели уже направлено 307 млн руб. Такого уровня расходов у нас никогда не было", – сказал Делба.

Он отметил,что за 8 месяцев 2024 года в бюджет поступило на миллиард рублей больше, чем в прошлом году. "За январь-август собственные доходы в республиканский бюджет составили 4,4 млрд руб, что составляет 63% от утвержденных значений. Темп роста – 828 млн рублей", – приводятся в публикации слова главы Минфина.

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