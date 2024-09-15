Отчет губернатора о ремонте трассы вызвал скепсис у астраханцев

15 сентября 2024, 11:06

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рапортовал о ремонте участка федеральной автотрассы Астрахань – Волгоград. Местные жители, комментируя его сообщение в соцсети, отметили, что трасса отремонтирована за счет федерального бюджета. Они призвали губернатора обратить внимание на состояние местных дорог.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы регулярно жалуются на проблемы с инфраструктурой и благоустройством, в том числе – на разбитые дороги и тротуары. Так, 12 февраля жители Астрахани самостоятельно засыпали на проезжей части Нового моста и Старого моста ухабы, из-за которых собирались длинные пробки. При этом ранее горожане неоднократно просили местных чиновников провести ремонт дорожного покрытия на этих участках.

Астраханцы неоднократно жаловались властям на плохое состояние одного из участков трассы Астрахань – Волгоград, и его удалось отремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Дополнительно из регионального бюджета на ремонт направили более 580 миллионов рублей, рапортовал 13 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин .

"В порядок привели два участка региональной трассы в районе сëл Дмитриевка, Пологое Займище и Капустин Яр Ахтубинского района", – уточнил он.

Отчет губернатора о ремонте трассы опубликовал 13 сентября в соцсети "ВКонтакте" паблик "Астрахань Online", на который подписаны более 218,5 тысячи пользователей. На 11.00 мск 15 сентября эта запись набрала 128 отметок с реакцией пользователей и 58 комментариев.

"Так это федеральная дорога, её отремонтировали не за счёт местного бюджета. Так любой может показать, как изменилась дорога", – написал Александр Петров.

"Это федеральная трасса, а городские что? Слабо?" – спросил Иван Медведев.

"А дороги в городе как-то изменились? Смешно даже. Яма на яме и ямой погоняет", – сыронизировала Инна Рудая.

"Вы бы показали трассу через Ахтубинск – её там нет", – отметил Александр Вячеславович.

"Вы центр города видели? Свердлова", – написала Александра Новикова.

"Просим дорогу через Новый мост [в Астрахани] показать в формате "было-стало", – потребовал Сергей Матвеев.

"Кусок 100 метров – это еще не вся трасса", – подчеркнул Николай С.

"Надо бы ещё посмотреть какой там толщины асфальт постелили. Бьюсь об заклад, что не более пяти сантиметров и к весне от этого ремонта останется только этот пост в ВК. Так же, как и дорога Басы – Кизляр растворяется под колёсами большегрузов, тоже самое будет и здесь", – считает Андрей Рябинин.

"А что толку? На сколько хватит этой дороги? На год?" – спросила Galina Agaeva.

Напомним, 4 февраля жители Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве. 3 марта астраханцы пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими видеообращение к президенту.

6 апреля жители Свободного поселка самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская после того, как местные власти проигнорировали их неоднократные жалобы на проблему с инфраструктурой.

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