Оппозиционный депутат оштрафован в Тбилиси за неподчинение силовикам

13 сентября 2024, 09:30

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Суд оштрафовал оппозиционного депутата горсовета Тбилиси Ираклия Надирадзе, признав его виновным в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Надирадзе заявил о политических мотивах своего преследования.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий. Часть из них создали коалиции и будут баллотироваться по одному партийному списку, чтобы объединить усилия в условиях запрета на создание избирательных блоков.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Тбилисский горсуд 12 сентября оштрафовал депутата сакребуло (муниципального собрания) от «Единого национального движения» Ираклия Надирадзе на 2500 лари (около 926 долларов), признав его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, сообщает "Грузия Online".

Надирадзе был задержан 4 сентября вместе с другим членом совета «Национального движения» Ираклием Эдзгверадзе. По версии полиции, Эдзгверадзе препятствовал силовикам в Глдани, где он проживает, во время следственных действий, связанных с наркопреступлениями.

Надирадзе был освобожден под расписку вскоре после задержания, а Эдзгверадзе освободили 6 сентября. По словам его адвоката, Эдзгверадзе, предположительно, подвергся насилию со стороны полицейских.

Это делается для того, чтобы помешать представителям оппозиции провести предвыборную кампанию

Депутат после заседания заявил о политической подоплеке его преследования. "К сожалению, сегодня еще раз подтвердилось, что это дело не имеет никакого отношения к правонарушению. Мы видели сотрудников полиции, которые имели абсолютно противоречивые показания… Все это делается для того, чтобы помешать представителям оппозиции провести предвыборную кампанию", – процитировало Надирадзе издание.

Оппозиционер указал, что в суд вызвали четырех сотрудников полиции, и некоторые из них заявили, что «проводилась спецоперация», при этом их нагрудные видеокамеры не работали и съемка не велась. По его словам, ни один из нейтральных свидетелей в суде не был допрошен, информирует NewsTbilisi.

«Это один большой маскарад, и судья ушла на перерыв только для того, чтобы получить очередное указание от «Грузинской мечты» о том, какое наказание нам должно быть назначено», - привело издание слова Надирадзе.

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