Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

07 сентября 2024, 09:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший сержант Владимир Будко из Песчанокопского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 536 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 октября представители властей и силовики признали убитыми в зоне проведения спецоперации на Украине не менее 535 бойцов из Ростовской области.

В зоне военной операции убит уроженец села Развильное Песчанокопского района, младший сержант Владимир Будко. В его похоронах приняли участие, в том числе, военный комиссар Сальска, Сальского, Целинского и Песчанокопского районов Андрей Герусов и глава администрации Развиленского сельского поселения Инна Мертенцева, сообщила 24 августа на своем сайте районная газета "Колос".

Таким образом, с начала СВО официально признаны убитыми не менее 536 бойцов из Ростовской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.