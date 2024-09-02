02 сентября 2024, 02:26

Ингушетия стала последней в рейтинге регионов по высоким зарплатам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишь 6,6% жителей Ингушетии получают выше средней зарплаты по стране. В хвосте рейтинга также расположились Чечня, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2023 год худшим регионом России по числу работников, который получают зарплату выше среднего в стране, стала Ингушетия, где таковых лишь 8,8%. Чуть лучше ситуация в Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии, которые также оказались в хвосте рейтинга.

Рейтинг регионов России по числу жителей, которые получают зарплату выше среднего по стране, опубликовало сегодня, 2 сентября РИА "Новости". Во втором квартале текущего года средняя зарплата по стране составила 86,5 тысячи рублей. По данным статистики, в России 32% жителей получают более одной такой зарплаты в месяц.

Среди регионов юга России самое высокое положение в рейтинге занимает Астраханская область (41 место), где 22,8% жителей получают зарплату выше средней по стране. Волгоградская область - на 51 месте (20,2%), Ростовская область - на 57 месте (18,6%), Краснодарский край - на 62 месте (16,8%), Адыгея - на 67 месте (15,6%), Ставропольский край - на 73 месте (13,6%), Северная Осетия - на 74 месте (13,1%), Карачаево-Черкесия - на 80 месте (10,2%), Дагестан - на 81 месте (9,7%), Калмыкия - на 82 месте (9,5%), Кабардино-Балкария - на 83 месте (8,6%), Чечня - на 84 месте (6,7%). Последнее 85 место в рейтинге заняла Ингушетия, где лишь 6,6% жителей получают более одной средней зарплаты по стране.

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Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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