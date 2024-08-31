31 августа 2024, 06:27

Силовики обнаружили нелегальных мигрантов на стройке в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На строительной площадке в Сочи полицейские обнаружили в ходе рейда более 70 иностранных граждан, шестеро из которых нарушили правила пребывания в России. Они будут выдворены из страны.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, возразили их оппоненты.

По итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Сочинские полицейские провели рейд по поиску нелегальных мигрантов на строительном объекте на улице Тепличное, пишет 30 августа "Коммерсант".

В ходе проверки силовики выяснили, что на стройплощадке трудились 73 иностранных гражданина, их доставили в отдел полиции для проверки. Выяснилось, что шестеро из них нарушили режим пребывания в России, а также работали незаконно. В их отношении составлены административные протоколы, они будут выдворены из России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"15 мигрантов получили указание покинуть Россию после массовой драки в Туапсе", "Ликвидирована узбекская община Волгоградской области", "МИД Таджикистана осудил пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 августа 2024, 05:29

31 августа 2024, 04:32

  • Житель Азербайджана обвинен в попытке госпереворота

    Имамверди Ахмедов собирал вокруг себя людей с радикальными религиозными убеждениями и планировал организацию беспорядков в Азербайджане с целью изменения конституционного строя, сообщила Служба госбезопасности.

31 августа 2024, 03:33

  • Участники онлайн-конференции обсудили практику похищений людей на Северном Кавказе

    Практика похищений и насильственных исчезновений в регионах Северного Кавказа, в первую очередь, в Чечне - наследие двух чеченских кампаний, в настоящее время она стоит очень остро из-за репрессий со стороны властей, однако борьбу с этим явлением необходимо продолжать, заявили участники онлайн-конференции правозащитников, организованной командой "Проекта Памяти" совместно с изданием "Верстка"*.

31 августа 2024, 02:34

31 августа 2024, 01:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи