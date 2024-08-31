Силовики обнаружили нелегальных мигрантов на стройке в Сочи

31 августа 2024, 06:27

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На строительной площадке в Сочи полицейские обнаружили в ходе рейда более 70 иностранных граждан, шестеро из которых нарушили правила пребывания в России. Они будут выдворены из страны.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, возразили их оппоненты.

По итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Сочинские полицейские провели рейд по поиску нелегальных мигрантов на строительном объекте на улице Тепличное, пишет 30 августа "Коммерсант".

В ходе проверки силовики выяснили, что на стройплощадке трудились 73 иностранных гражданина, их доставили в отдел полиции для проверки. Выяснилось, что шестеро из них нарушили режим пребывания в России, а также работали незаконно. В их отношении составлены административные протоколы, они будут выдворены из России.

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