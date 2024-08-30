Жители Волгоградской области перечислили нерешенные Бочаровым проблемы

30 августа 2024, 23:37

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В городах и районах Волгоградской области практически отсутствует предвыборная агитация кандидатов в губернаторы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители. В городах и районах Волгоградской области практически отсутствует предвыборная агитация кандидатов в губернаторы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители. Среди проблем, которые не были решены за десять лет Андреем Бочаровым, они назвали множественные коммунальные аварии, водоснабжение и вывоз мусора, низкий уровень жизни и зарплат.

Как писал "Кавказский узел", исход выборов губернатора Волгоградской области предопределен, поскольку кандидаты, зарегистрированные наряду с действующим главой области Андреем Бочаровым, выполняют роль статистов и не ведут агитационную кампанию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Выборы губернатора Волгоградской области пройдут с 6 по 8 сентября. Избирком утвердил пять кандидатов. Действующий губернатор Андрей Бочаров выдвинут от "Единой России", депутат облдумы Евгений Кареликов – от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". В качестве кандидатов зарегистрированы также Алексей Васютенко от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Алексей Кононенко от ЛДПР и Олег Дмитриев от КПРФ. В сентябре 2019 года Бочаров, возглавляющий область с 2014 года, набрал 76,81% голосов на выборах. В июне 2024 года он объявил о своем выдвижении на третий пятилетний срок. Путин поддержал его выдвижение, хотя еще в апреле был недоволен темпами расселения аварийных домов и рождаемостью в регионе.

30 августа корреспондент "Кавказского узла" спросил жителей Волгоградской области по вопросам предвыборной кампании в регионе и нерешенных проблем области за время правления действующего губернатора Андрея Бочарова. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Нет ни предвыборных билбордов в городе, ни проспектов и буклетов в наших почтовых ящиках, ни предвыборных обещаний в газетах и в сети

Александра Дмитриева проживает в Дзержинском районе Волгограда. Ей 43 года, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Александра самозанятый учитель английского языка — занимается репетиторством.

"Я пока не определилась, идти ли мне на выборы. Скорее всего, пойду. За кого голосовать буду, пока не знаю. Пора поинтересоваться уже кандидатами. Но даже не знаю, где искать о них информацию, так как нет ни предвыборных билбордов в городе, ни проспектов и буклетов в наших почтовых ящиках, ни предвыборных обещаний в газетах и в сети Интернет. Удивительная тишина", - посетовала Александра Дмитриева.

Главной проблемой, нерешенной за время правления губернатора Бочарова в Волгоградской области, Александра считает скрытую безработицу и связанный с ней отток трудового населения в другие регионы страны.

"Уровень зарплаты в нашей области один из низких в стране. Социальный уровень жизни низкий. Понятно, что те, кто тут не привязан к месту, уезжают в другие города", - сказала Александра Дмитриева.

Президент благотворительного фонда «Соборникъ», глава приюта для бездомных граждан Вячеслав Головин проживает в селе Горноводяное Дубовского района. Он также отметил, что «никакой предвыборной кампании в области нет».

"Не горю желанием идти на выборы. Ну какой там выбор?" - возразил Вячеслав.

Головин обвинил действующего губернатора Андрея Бочарова в патернализме. По словам собеседника, Бочаров привел в область "своих людей», которые стали «вмешиваться в хозяйственную жизнь» региона. Сам Головин ведет борьбу за реконструкцию системы водоснабжения поселка. По его словам, в Горноводяном подача воды в дома селян осуществляется нерегулярно, качество питьевой воды не просто низкое, но и опасное.

«В июле женщина у нас в селе обнаружила в воде из-под крана червя. Я написал заявление в Роспотребнадзор. Приехали специалисты с проверкой, выявили в питьевой воде кишечную палочку. Прокуратура и Жилинспекция по моим заявлениям проверки проводили. В общем, главе сельской администрации надзорные органы вынесли предписание — устранить все до 9 сентября. За 10 лет губернатор так и не решил проблему безопасного и качественного водоснабжения населения. Такой мой вывод», - рассказал Вячеслав Головин.

Слесарь-сантехник из города Калач-на-Дону, активист Антон Поляков сам принимает участие в выборах в районный совет депутатов. Он пошел в районные парламентарии вынуждено, «так как власти не хотят слышать народ».

"Обратной связи от власть предержащих нет. Я эту проблему хочу исправить, хотя бы на уровне района. Честно говоря, не отслеживаю предвыборные дебаты. Мне просто некогда. Много работы. Вот только посмотрел на свою предвыборную статью в газете — и все", - сказал Антон.

Поляков назвал две главные проблемы в Калачевском районе, которые так и не были решены за время правления губернатора Бочарова — это затопление города грунтовыми водами и вывоз мусора.

Антон сообщил, что с 2019 года его дом стал подтапливаться грунтовыми водами. Сейчас, по его данным, третья часть Калача-на-Дону страдает от этого бедствия.

"Связано это с тем, что в 2018 году районные власти уволили всех сотрудников насосных станций, которые откачивали грунтовые воды. При строительства Волго-Донского канала была построена дамба. Она препятствует прохождению сточных вод. Построили насосную станцию для откачки. Калач же расположен в низине. Как только насосы перестали откачивать воду, началось затопление города. И ситуация будет только ухудшаться", - считает Поляков.

Антон писал заявления в районную администрацию и в надзорные органы. Ему в ответных письмах сообщали, что документация на насосную станцию при передаче ее на баланс города была утеряна. Вот власти и избавились от этой «обузы», ссылаясь на отсутствие документов.

"Насосная станция — крупное гидросооружение. Документы на нее должны быть и в областной администрации, и в архивах. Все это жалкие отговорки", - заявил Поляков.

Также, по словам Антона, в городе обострилась проблема с вывозом мусора регоператором. "Платим им деньги, а услугой в полной мере воспользоваться не можем. Плохо вывозят мусор. Это проблема всего города. Регоператора назначают областные власти. Так что это результат плохой работы губернатора в этой сфере", - сказал Антон.

Понятно, что никого кроме Бочарова в губернаторы даже не подпустят. Не понятно, зачем тратить деньги на выборы

Предприниматель из Волгограда Владимир Полунин рассказал, что обратил внимание на отсутствие какой бы то ни было предвыборной борьбы в регионе.

"Эти выборы фиктивны, они для галочки. Понятно, что никого кроме Бочарова в губернаторы даже не подпустят. Не понятно, зачем тратить деньги на выборы. Для видимости демократии?», - задался вопросом собеседник.

Полунин начал свою предпринимательскую деятельность в начале 1990-х годов. Он отметил, что в то время районные власти города имели и ресурсы, и власть, и компетенции. Сейчас же, по мнению Владимира, "у районных властей это все позабирали".

"Сегодня они (районные администрации) мертвы. Коммунальное хозяйство областного центра в результате подверглось тотальной деградации. Например, водоснабжение передано концессиям, которые меняются постоянно. И что? Их деятельность — на грани маразма. Махровый паразитизм. Истощают те ресурсы, которые были в советское время созданы. Я уже не говорю о мощной коррупционной составляющей. Думаете, губернатор не в курсе? Без него такие назначения концессий не проходят", - сказал Владимир.

Полунин, при этом заметил, что реализация федеральных программ в регионе осуществляется на хорошем уровне. Деньги действительно тратятся на реализацию поставленных федеральными властями целей. Но все что касается ответственности областного правительства или районных властей, тут, по мнению собеседника, «разруха».

"Самый центр города (Волгограда) вылизан. Но стоит отойти на боковые улицы, как вы сталкиваетесь с разбитыми внутридворовыми дорогами и варварским способом опиленными деревьями. Многие проблемы в Волгоградской области носят системный общероссийский характер. Просто в других регионах губернаторы-хозяйственники их решают, а нам не повезло — наш губернатор герой России, человек способный на совершение подвига в бою, но он не хозяйственник. Это надо признать", - сказал Владимир Полунин.

Выпускница волгоградского вуза Алена Иванова намерена искать работу в Москве. Девушка пыталась устроиться на работу в родном городе. Но по ее специальности педагога нет предложений с хорошим заработком. "У нас в городе не налажена система частной педагогики. Работать в школе невозможно. Школу предложили далеко от дома — 40 минут в переполненном автобусе добираться. Зарплата смешная. Есть регионы, где учителей местные власти как-то дополнительно поощряют. Нам же тут предлагают не жаловаться и набираться опыта. А для чего? Вон учителя предпенсионного возраста с богатым опытом и урезанной ставкой. Нет стимула", - сказала девушка.

Алена рассказала, что на выборы не пойдет, так как в это время будет в Москве. О губернаторе Бочарове она высказалась положительно.

"Ничего плохого о нем не слышала. Он строительство стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира по футболу курировал. Возведение объездной дороги вокруг Волгограда курирует. Очень нужная магистраль. Он ДЮЦ (Детско-юношеский центр) отреставрировал. За что ему мое отдельное спасибо. Хороший губернатор. Явно лучше предыдущих клоунов», - сказала Алена Иванова.

Тридцатипятилетняя жительница Среднеахтубинского района Анна Колосова не обращает внимания на предвыборную кампанию. Она сказала корреспонденту, что политикой не интересуется. Никаких агитационных материалов не видела. Но на выборы пойдет, «по привычке». С трудом вспомнила фамилию действующего губернатора. Его конкурентов на выборах не знает.

«Для меня главное, чтобы людям власти не мешали жить. Были вот у нас свиньи и коровы раньше в хозяйстве. Сейчас их нет. То организовали свиной грипп и уничтожили все частные свинарники. Теперь выпас коров ограничили. А отару овец в природном парке (Волго-Ахтубинская пойма) вообще запускать запрещено. Что у нас осталось — только куры да утки. Да огород с садом», - вздохнула женщина.

Житель районного центра Иловля Евгений Фролов сообщил, что предвыборная кампания в районе «находится на нуле». Никакой электоральной агитации мужчина не встречал.

«Эти выборы — так, не понятно для чего их проводят. Уж назначали бы чиновников. Да не тратили впустую деньги. Избиркомы эти посокращать надо — оптимизировать. Нет демократии в стране, значит и выборы не нужны», - заявил иловлинец.

Перечисляя проблемы региона, Фролов особо остановился на «нерешенном национальном вопросе». Недавний инцидент, связанный с нападением цыган на многодетную семью Зазулиных, особо встревожил Евгения.

"Наши областные и районные власти не умеют работать в таких ситуациях. Я имею ввиду профилактическую работу. Предотвращать надо подобные инциденты, как только зазвонит колокольчик. Не надо ждать, когда набат загремит», - сказал Евгений Фролов.

Михаил Зазулин, глава многодетной семьи, пострадавшей от нападения цыган в районном поселке Иловля Волгоградской области, заявил о трудностях с подачей заявления в Следственный комитет и полицию. Вместо того чтобы заниматься профилактикой межэтнических конфликтов, власти пытаются замять произошедшее в Иловле, отметили общественные деятели.

Семидесятитрехлетняя пенсионерка из Волжского Анастасия Петровна Жук назвала губернатора Андрея Бочарова «лучшим главой области», из всех, кто работал на ее памяти. Женщина отметила, что коррупция в Волжском при его правлении «стала заметно ниже». В 1990-е годы женщина работала сотрудником городского рынка. В то время, по словам пенсионерки, «на рынке царили коррупция и рэкет».

«Сейчас давно такого уже нет. Бочаров и силовики навели порядок. Дороги при Бочарове в Волжском стали ремонтировать. Коммунальные службы, думаю, стали ответственнее относиться к своим обязанностям. В общем буду голосовать за Бочарова. Других кандидатов не знаю и знать не хочу», - сказала она.

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