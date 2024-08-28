Житель Кисловодска получил срок за сожжение венков в Вечном огне

28 августа 2024, 23:54

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Суд назначил полтора года колонии жителю Кисловодска, признанному виновным в повреждении мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны. Удовлетворен также иск прокурора о взыскании с подсудимого 190 тысяч рублей в пользу городской администрации.

"Кавказский узел" писал о передаче в суд дела жителя Кисловодска, обвиненного в сожжении венков в Вечном огне. Ущерб городу от его действий был оценен в 190 тысяч рублей.

Суд счел доказанной версию следствия о том, что ночью 28 мая мужчина пришел на мемориал "Воинская Слава" в Кисловодске и сжег в "Вечном огне" памятные венки, в результате чего была повреждена часть мемориала. Мужчина признан виновным по статьям об умышленном повреждении имущества и о повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии-поселении, сообщает со ссылкой на данные прокуратуры Ставрополья "Интерфакс".

Кроме того, удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу администрации Кисловодска суммы причиненного ущерба.

"Кавказский узел" также писал, что трое жителей соседних со Ставропольским краем республик осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске.

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