Житель Кисловодска обвинен в повреждении мемориала

14 августа 2024, 20:54

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Передано в суд дело жителя Кисловодска о сожжении венков в Вечном огне. Ущерб от его действий оценен в 190 тысяч рублей, сообщило следствие.

Житель Кисловодска обвиняется в повреждении мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны (часть 2 статьи 167, часть 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса России), он арестован, дело передано в суд, сообщило сегодня управление Следкома России по Ставропольскому краю.

"Ночью 28 мая на мемориале "Воинская Слава" в городе Кисловодске мужчина сжег в "Вечном огне" памятные венки. В результате преступных действий фигуранта была повреждена часть мемориала и внешний вид памятного места. Администрации города-курорта Кисловодска причинен ущерб на сумму более 190 тысяч рублей", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как следует из видео, приложенного к публикации, мужчина бросал венки в огонь, в результате на мемориале разгорелся высокий столб огня, более роста мужчины.

"Кавказский узел" также писал, что трое жителей соседних со Ставропольским краем республик осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске, сообщило в марте следствие.

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