Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

23 августа 2024, 10:20

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Сергей Кандала убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 905 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 904 бойцов из Волгоградской области.

В станице Преображенской прошли похороны Сергея Кандалы, убитого в военной операции на Украине, сообщило 22 августа на своем сайте муниципальное издание "Нива - Киквидзе". "Соболезнования семье выразили заместитель главы Киквидзенского муниципального района Ю.А. Скороходов, председатель районной ветеранской организации Н.В. Федотов, главы Преображенского и Чернореченского сельских поселений", - говорится в публикации.

Сергей Кандала родился в 1982 году в хуторе Чернолагутинском Киквидзенского района и заключил контракт с Минобороны еще до военной операции на Украине. "В феврале 2022 года водитель артиллерийской установки Кандала Сергей Анатольевич был в числе первых, кто принял участие в спецоперации в Донбассе", - сообщило издание.

По словам супруги погибшего, старший сержант Сергей Кандала служил по контракту с 2017 года и погиб 15 августа, пишет V1.ru.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 905 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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