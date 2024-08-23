23 августа 2024, 06:57

Два бойца из Волгоградской области убиты в военной операции

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Николай Юрцев и Дмитрий Солистый убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Ленинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 904 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 902 бойцов из Волгоградской области.

Родственникам Николая Юрцева и Дмитрия Солистого, убитых в военной операции на Украине, переданы ордена Мужества, сообщил 21 августа в своем телеграм-канале глава Ленинского района Волгоградской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 904 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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