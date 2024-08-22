22 августа 2024, 05:42

Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Андрей Горбатенко из Киквидзенского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 902 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 августа представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 901 бойца из Волгоградской области.

В зоне спецоперации на Украине убит Андрей Горбатенко, он посмертно награждён орденом Мужества. Боец похоронен в селе Александровка Киквидзенского района, в его похоронах, в том числе, приняли участие сотрудники местной администрации, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местная газета "Нива Киквидзе".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 902 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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