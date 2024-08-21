Боец из Камышина убит на Украине

21 августа 2024, 07:57

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Богдан Хохлов из Камышина убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 901 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 900 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит спортсмен Богдан Хохлов, выступавший за футбольный клуб «Текстильщик» из Камышина, сообщил на своей странице во "Вконтакте" футбольный клуб, на публикацию которого 20 августа обратило внимание ИА "Высота 102".

"10 августа в ходе СВО погиб Богдан Хохлов. Соболезнование близким, родным и друзьям. Прощание состоится 22 августа", - говорится в публикации ФК "Текстильщик".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 901 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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