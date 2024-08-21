Оппозиция выступила против новых сроков жеребьевки на выборах в Грузии

21 августа 2024, 20:13

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Оппозиция опротестовала в суде решение Центризбиркома Грузии провести жеребьевки по распределению функций между членами участковых избирательных комиссий за неделю до выборов. Центризбирком пытается создать возможности для давления на членов комиссий и манипуляций на выборах, заявили представители неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", из 30 партий, предоставивших подписные листы, Центризбирком Грузии зарегистрировал 17, проверив все представленные подписи. Еще 13 партий, которые представлены в законодательных органах, могут подать заявки на участие в парламентских выборах, назначенных на 26 октября, до 30 августа.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении жеребьевки по функциям членов участковых избирательных комиссий за неделю до дня голосования. На всех предыдущих выборах жеребьевка проводилась в день выборов незадолго до открытия избирательных участков, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно постановлению, выборы будут проводится посредством электронного голосования – аппаратами верификации избирателей и электронными аппаратами, считывающими голоса, на 2 262 избирательных участках, что требует времени в день выборов для управления технологиями и их проверки.

Оппозиционная платформа "Сильная Грузия", объединяющая партию "Лело" и ряд оппозиционных партий, опротестовала это постановление в Тбилисском городском суде.

Неправительственные организации считают, что выявление членов участковых избирательных комиссий, которые будут отвечать за процесс голосования, может привести к манипуляциям.

НПО «Ассоциация молодых юристов» указала, что ЦИК неверно истолковывает правовые основания для принятия этого постановления. Закон позволяет Центризбиркому изменять сроки в качестве исключения, когда какое-либо избирательное мероприятие невозможно провести в срок. "Соответственно, «Избирательный кодекс» не присваивает ЦИК полномочия менять сроки постановлениями в условиях, когда стало невозможно провести процедуру жеребьевки в день выборов", - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того организация усомнилась в обоснованности аргументов Центризбиркома, отметив, что на предыдущих выборах, на ряде избирательных участков, проводилось электронное голосование, и оно не выявило недостаток времени на подготовку к нему.

"Несмотря на то, что процедура жеребьевки, предусмотренная законом, была проблематичной на всех выборах, по наблюдению «Ассоциации молодых юристов», это не стало причиной открытия избирательных участков с опозданием. ЦИК не обосновала практически примеры спорных регуляций. Вместо этого, сделан акцент на возможное препятствие организации избирательного процесса", - говорится в сообщении НПО.

НПО считает важным проведение жеребьевки в день выборов, поскольку это связано не только с вопросами технического характера, а с защитой прозрачного проведения выборов, повышения доверия к избирательным процессам. В Грузии "подозревают в политизации государственные институты" и в случае жеребьевки за семь дней до выборов члены комиссий "попадают под высокий риск запугиваний и давления». Кроме того, заранее проведенная жеребьевка усложнит процесс мониторинга.

Представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили указала, что согласно постановлению ЦИК, в этой жеребьевке не принимают участие члены избирательных комиссий, представленные политическими партиями. Также проведение жеребьевки за неделю до выборов дает возможность заинтересованным лицам оказывать на членов комиссии давление. "Тогда зачем они там, если у них не будет никаких функций? Члены партий должны быть регистраторами. У регистратора много возможностей и ими могут манипулировать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она привела в пример, что регистраторы могут допустить на выборах карусель – когда один избиратель голосует несколько раз.

По словам Хохиашвили, несмотря на утверждения, что электронное голосование обеспечивает справедливое проведение выборов и исключает вмешательства, в это нельзя быть уверенными, поскольку этот процесс новый и проведение голосования этим способом "до конца не изучено".

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