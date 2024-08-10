Жители Чечни назвали востребованным платное обучение в медресе

10 августа 2024, 17:54

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Платное преподавание Корана и арабского языка востребованно в Чечне, а требование ввести бесплатное обучение в медресе стало попыткой муфитята получить контроль над этой сферой, заявили местные жители и кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа на встрече директоров и учителей коммерческих медресе с муфтием Чечни Салахом Межиевым было решено, что медресе не будут брать плату с тех учеников, кто не может позволить себе платное обучение.

6 августа ДУМ Чечни призвал руководителей коммерческих медресе проводить обучение безвозмездно и объяснил эту рекомендацию многочисленными жалобами. Муфтият подчеркнул, что не требует закрывать медресе и не запрещает преподавать Коран, а лишь просит не брать плату за обучение. В Чечне работают 413 медресе, из них 131 коммерческое, а 282 работают безвозмездно.

Представители муфтията и медресе пришли к согласию, что плата "будет взиматься не в обязательном порядке", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Чечни. "Поступали обращения с вопросами, почему в некоторых медресе такая высокая плата, и что иногда люди не могут позволить себе платить за обучение. Директора и учителя коммерческих медресе на встрече с муфтием пришли к соглашению, что не будут брать с учащихся «обязательную плату». Закрывать эти школы никто не собирался", - рассказал он.

Под медресе в разных регионах России, где проживают мусульмане, иногда понимается обучение элементарным основам ислама, азам арабского языка и чтения Корана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов.

Это часто бывают курсы или, скажем, воскресные школы при мечетях

"Это часто бывают курсы или, скажем, воскресные школы при мечетях. Это ликбез, просвещение для всех желающих познакомиться с исламом. Преподаванием занимаются имамы мечетей или даже студенты мусульманских богословских заведений. Особых затрат на это не требуется. В большинстве своём плата за это обучение не берётся или берётся символическая", - сказал он.

Наряду с этой "нижней ступенью" обучения существуют средние специальные учебные заведения, называемые медресе, разъяснил он. "Модели деятельности этих медресе могут отличаться. Есть медресе, которые содержат благотворительные организации либо меценаты, чаще не один, а группа меценатов. Такие учебные заведения тоже, как правило, действуют при мечетях, и мечети помогают их содержать. Медресе и мечети существуют за счёт пожертвований самих верующих. Такие медресе имеются в различных регионах РФ, в том числе на Кавказе. На Кавказе к тому же ещё открыт ряд исламских институтов и университетов. В большинстве случаев оплаты со студентов средних и высших мусульманских учебных заведениий не взимается", - рассказал Аширов, добавив, что по шариату взимать плату за обучение разрешается.

Муфтий отметил, что не знаком глубоко с системой исламского образования в Чечне, но бывал там и видел ряд учебных заведений. «В Чечне, помимо всего прочего, есть Центры обучения хафизов Корана, в которых обучаются по 500-600 человек. Но они существуют за счёт бюджета ДУМ ЧР, который формируется из пожертвований верующих", - сказал он.

Берут плату от тысячи рублей до четырех, как правило. Всех устраивает

Житель Чечни Юни рассказал, что почти "в каждом селе" есть люди, которые преподают Коран и арабский язык, и их услуги востребованны. "Люди записываются сами, записывают детей, и проходят обучение. [С них] берут плату от тысячи рублей до четырех, как правило. Всех устраивает. Есть обучение и при медресе, власти называют их коммерческими. Сейчас предлагают либо перейти на бесплатное, а преподавателям платить будет ДУМ, либо закрыть. Видимо, хотят всех учителей подчинить себе. Но система платная удобна тем, что она в шаговой доступности и в сёлах и городах. Вроде бы ничего страшного власти не делают, но причины пока неясны. Взять под контроль обучение, преподавателей, иметь возможность миру сказать, что обучают всех бесплатно?.. Не знаю", - сказал Юни корреспонденту "Кавказского узла".

Другой житель республики Беслан считает, что название «коммерческое медресе» по отношению к этим заведениям неточно. «По сути, это частные курсы по обучению арабскому языку, таджвиду (правила рецитации Корана). Зачастую в этих школах параллельно преподаются другие языки, в том числе чеченский. Конечно, тем, кто содержит такие языковые школы, необходимо покрывать расходы, и плата с учащихся в этом помогает. Оплата составляет до 3-4 тысяч рублей», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, контроль осуществляется за ними, как за всеми учебными заведениями. "У каждого [заведения] свои методики. Но за всем, конечно, и так наблюдают", - сказал он.

Видимо, в Чечне хуже дела со сбором закята на исламское образование

Российский кавказовед на условиях анонимности сообщил, что для него стало открытием наличие в Чечне «коммерческих медресе». «В Дагестане все медресе действуют бесплатно для учащихся за счёт средств от сбора закята и пожертвований спонсоров. В Дагестане есть даже духовные учебные заведения с пансионом. Учащиеся могут получить бесплатное обучение, проживание и питание. Если существуют коммерческие медресе, то, видимо, в Чечне хуже дела со сбором закята на исламское образование, либо оно не всех устраивает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кавказовед предположил, что эти медресе не имеют отношения к Духовному управлению, и поэтому для своего существования берут плату. «Но показателен сам призыв ДУМ Чечни убрать оплату. Интересно в таком случае, кто и как будет обеспечивать деятельность этих медресе? Сможет ли ДУМ обеспечить их существование, или им придётся закрыться? Раз призывают к отмене платы, то, вероятно, что-то не то с контролем", - отметил он.

Программы обучения в любых медресе могут контролироваться, добавил специалист. "Потому что для деятельности образовательной в любом случае нужна лицензия. Это предполагает наличие контроля", - сказал он.

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