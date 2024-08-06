Нальчикские торговцы попросили Кокова легализовать их деятельность

06 августа 2024, 11:53

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Торговцы, ведущие свою деятельность на стихийном рынке по улице Ашурова в Нальчике, направили главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову коллективное обращение с просьбой узаконить их торговлю, они выразили готовность платить налоги. Ранее на несанкционированный рынок пожаловались местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля нальчане пожаловались в соцсети, что в жилом секторе по улице Ашурова образовался стихийный рынок, из-за которого возникла антисанитария, а близлежащая территория заполнена машинами. Часть других горожан, комментируя их жалобу, потребовала реакции властей, а другая часть встала на сторону торговцев, указав, что на рынке торгуют преимущественно пенсионеры.

Торговцы, которые ведут коммерческую деятельность на рынке по улице Ашурова в Нальчике, подготовили обращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову и в администрацию города с просьбой узаконить деятельность рынка, чтобы они могли официально вести торговлю, рассказал председатель собрания предпринимателей, торгующих на этом рынке Тахир Дзагаштов.

Торговцы пояснили, что их рынок обслуживает около 50 тысяч местных жителей, которым трудно посещать другие торговые площадки города, поскольку они удалены. Они просят власти выделить им территорию для торговли. "Сделать официальный рынок, поставить торговые места, санузлы, предусмотреть все соответствующие отчисления в бюджет, назначить контролеров, чтобы был порядок", – сказал Дзагаштов на кадрах видео, опубликованного 5 августа на YouTube-канале pravakbr.

Дзагаштов говорит в камеру, стоя на рынке по улице Ашурова, за его спиной видны некоторые из торговцев. Он пояснил, что место, где расположен рынок, неоднократно осматривал Казбек Коков. В случае если власти поддержат обращение торговцев, то это позволит уладить конфликт с местными жителями, выступающими против рынка. А также принесет пользу тем людям, которым далеко ехать за покупками на другие рынки.

"Вопрос стоит остро. Вопрос стоит так, чтобы жители микрорайона "Молодежный" могли покупать продукты из рук товаропроизводителей", – продолжил Дзагаштов. По его словам, фермеры смогут напрямую поставлять овощи и фрукты на рынок и торговать ими. Это позволит сдерживать рост цен. "Мы обращаемся, чтобы власти всё внимательно изучили, чтобы приехала комиссия", – подчеркнул активист.

Это видео на YouTube-канале pravakbr, на который подписано более 4 тысяч пользователей, на 11.50 мск набрало 214 просмотров и 13 отметок "нравится". Пользователи не оставили комментариев.

На 11.50 мск на сайте администрации Нальчика и на сайте главы Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно обращения торговцев с рынка на улице Ашурова с просьбой легализовать их деятельность.

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