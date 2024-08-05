Боец из Ессентуков убит в зоне СВО

05 августа 2024, 10:51

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Игорь Романов убит на Украине, сообщили власти Ессентуков. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 460 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что в зоне военной операции на Украине убит Сергей Коваленко из Советского района. Он стал, по меньшей мере, 459-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции.

Военнослужащий из Ессентуков Игорь Романов убит в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил 4 августа в своем телеграм-канале мэр города Владимир Крутников.

Таким образом, с начала СВО на Украине официально признаны убитыми не менее 460 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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