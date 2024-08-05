Республики юга России оказались последними в рейтинге доступности бензина для населения

05 августа 2024, 01:38

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Последние места рейтинга регионов России по доступности бензина для населения в первом полугодии текущего года заняли Калмыкия и республики Северо-Кавказского федерального округа.

Как писал "Кавказский узел", по данным на начало 2024 года в рейтинге доступности бензина для населения последние места заняли республики СКФО и Калмыкия, жители которых могут купить в среднем не более 700 литров бензина в месяц на свою зарплату.

Очередной рейтинг регионов России по доступности бензина опубликовало сегодня, 5 августа, РИА "Новости". В описании рейтинга указывается, что во втором квартале текущего года рост цен на топливо начал ускоряться из-за сезонного увеличения спроса и снижения внутреннего производства из-за незапланированных ремонтов крупных нефтеперерабатывающих заводов. К концу полугодия цены достигли рекордных значений, в частности, бензин марки АИ-92 стоил больше 51 рубля за литр, а АИ-95 - больше 56 рублей за литр.

Среди регионов России, по данным на конце первого полугодия, больше всего литров бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Краснодарского края, который, впрочем, расположился лишь на 43-м месте. Кубанцы в месяц могут купить 995 литров бензина.

Ростовская область оказалась в рейтинге не рядом с Кубанью, а на 57-м месте. Дончане могут купить в месяц на свою зарплату 929 литров бензина. Астраханская область - на 60-м месте (917 литров), Волгоградская область - на 65-м месте (882 литра), Ставропольский край - на 72-м месте (836 литров), Адыгея - на 76-м месте (806 литров). Последние места рейтинга заняли, как и ранее, республики юга России. На 79-м месте расположилась Калмыкия (733 литра), на 80-м - Северная Осетия (732 литра), на 81-м - Карачаево-Черкесия (717 литров), на 82-м - Кабардино-Балкария (710 литров), на 83-м - Дагестан (697 литров), на 84-м - Чечня (683 литров), на 85-м - Ингушетия (633 литра).

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