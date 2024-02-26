Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина

26 февраля 2024, 01:37

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В рейтинге доступности бензина для населения последние места заняли республики Северо-Кавказского федерального округа и Калмыкия, жители которых могут купить в среднем не более 700 литров бензина в месяц на свои зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2022 - начало 2023 года последние места в рейтинге доступности бензина для населения заняли Северная Осетия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия, где жители могут позволить себе купить за среднюю месячную зарплату не более 700 литров топлива.

Рейтинг доступности бензина для жителей регионов России на январь 2024 года опубликовало сегодня, 26 февраля РИА "Новости". Сведения в рейтинге - по данным Росстата.

Среди регионов юга России самое высокое место занял Краснодарский край (42), жители которого на среднюю зарплату могут купить 923 литра бензина марки АИ-92 за месяц. Астраханская область - на 55 месте (875 литров бензина в месяц), Ростовская область - на 57 месте (961 литр бензина), Волгоградская область - на 64 месте (829 литров), Ставропольский край - на 72 месте (776 литров), Адыгея - на 75 месте (750 литров). Последние места рейтинга заняли республики юга страны. На 79 месте - Северная Осетия (693 литра), на 80 месте - Калмыкия (678 литров), на 81 месте - Карачаево-Черкесия (668 литров), на 82 месте - Кабардино-Балкария (666 литров), на 83 месте - Чечня (660 литров), на 84 месте - Дагестан (647 литров), на 85 месте - Ингушетия (647 литров).

Больше всего бензина в стране могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа - 2589 литров.

В целом в исследовании отмечается, что стоимость бензина в начале текущего года росла, в среднем он стал дороже на 7,2% по сравнению с январем прошлого года. При этом в Чечне стоимость бензина за год снизилась, в 83 регионах выросла, в одном цена не изменилась.

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