26 февраля 2024, 01:37

Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рейтинге доступности бензина для населения последние места заняли республики Северо-Кавказского федерального округа и Калмыкия, жители которых могут купить в среднем не более 700 литров бензина в месяц на свои зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2022 - начало 2023 года последние места в рейтинге доступности бензина для населения заняли Северная Осетия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия, где жители могут позволить себе купить за среднюю месячную зарплату не более 700 литров топлива.

Рейтинг доступности бензина для жителей регионов России на январь 2024 года опубликовало сегодня, 26 февраля РИА "Новости". Сведения в рейтинге - по данным Росстата.

Среди регионов юга России самое высокое место занял Краснодарский край (42), жители которого на среднюю зарплату могут купить 923 литра бензина марки АИ-92 за месяц. Астраханская область - на 55 месте (875 литров бензина в месяц), Ростовская область - на 57 месте (961 литр бензина), Волгоградская область - на 64 месте (829 литров), Ставропольский край - на 72 месте (776 литров), Адыгея - на 75 месте (750 литров). Последние места рейтинга заняли республики юга страны. На 79 месте - Северная Осетия (693 литра), на 80 месте - Калмыкия (678 литров), на 81 месте - Карачаево-Черкесия (668 литров), на 82 месте - Кабардино-Балкария (666 литров), на 83 месте - Чечня (660 литров), на 84 месте - Дагестан (647 литров), на 85 месте - Ингушетия (647 литров).

Больше всего бензина в стране могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа - 2589 литров.

В целом в исследовании отмечается, что стоимость бензина в начале текущего года росла, в среднем он стал дороже на 7,2% по сравнению с январем прошлого года. При этом в Чечне стоимость бензина за год снизилась, в 83 регионах выросла, в одном цена не изменилась.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Водители такси и маршруток пожаловались на подорожание газа в Волгоградской области", "Перевозчики в Волгограде поддержали протесты против "Платона", "Водители маршруток в Волгограде потребовали от властей разрешения на работу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 февраля 2024, 00:38

25 февраля 2024, 23:39

25 февраля 2024, 22:40

25 февраля 2024, 21:58

25 февраля 2024, 20:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи