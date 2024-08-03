Имамы призвали оставить кизлярскую мечеть под контролем муфтията Дагестана

03 августа 2024, 14:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебное решение о выводе джума-мечети Кизляра из-под юрисдикции муфтията Дагестана следует пересмотреть, заявили представители духовенства в обращении к главе республики и руководителю Верховного суда.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года имам центральной джума-мечети Кизляра Сагидгусейн Гусейнов изъявил желание перевести мечеть в состав Духовного управления мусульман России. Решение о переходе джума-мечети под юрисдикцию ДУМ России связано с противостоянием местных общин с муфтиятом Дагестана, заявили аналитики.

В мае 2022 года Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кизлярского райсуда, который отказал в иске муфтията к Сагидгусейну Гусейнову. Религиозная организация требовала признать слова Гусейнова, сказанные на пятничной молитве, оскорбляющими деловую репутацию. В апреле 2023 года разногласия о дате празднования Ураза-байрама стали поводом для требования сместить Гусейнова, чье противостояние с муфтиятом длится не первый год.

Видеообращение имамов и руководителей религиозных организаций Кизляра и Кизлярского района опубликовано поздно вечером 2 августа в телеграм-канале муфтията Дагестана. На кадрах видеозаписи видны 49 мужчин, собравшихся в помещении. Обращение от их имени зачитывает с листа бумаги один из мужчин.

Представители духовенства пояснили, что просят главу Дагестана Сергея Меликова и председателя Верховного суда республики Федора Щукина обратить внимание на "судебную ситуацию, касающуюся юрисдикции джума-мечети города Кизляр".

"Недавнее решение Кизлярского городского суда, принятое без участия представителей муфтията Республики Дагестан, ставит под угрозу не только духовное единство нашего сообщества, но и общественно-политическую стабильность в регионе. Как известно, джума-мечеть Кизляра, как и все мечети нашей республики, находится под юрисдикцией муфтията Республики Дагестан. […] Принятое решение суда, по которому джума-мечеть незаконно уходит из-под юрисдикции муфтията Республики Дагестан, может привести не только к духовному разделению, но и к усилению внешних и внутренних попыток дестабилизации ситуации в Дагестане", - говорится в обращении.

Решение было вынесено без должного учета мнений и позиций муфтията и представителей мечети

Решение было вынесено "без должного учета мнений и позиций муфтията и представителей мечети", что вызывает вопросы к его законности, пояснили авторы обращения. "Просим вас как гарантов соблюдения законности вмешаться в эту ситуацию и обеспечить справедливый пересмотр дела", - указано в публикации.

Советник и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова в своем телеграм-канале сегодня сделала репост публикации канала "Совесть Дагестана", в которой изложено предположение о том, что именно вызывает опасение имамов.

"Как только мечеть уходит из-под контроля муфтията, обычно в таких религиозных организациях начинается либеральная революция, разброд и шатание, шашни с ваххабитами, такфиристами, хизбачами и тому подобными опасными и деструктивными силами. Имам такой условной мечети почувствовав свою значимость и силу, теряет голову, ему кажется, что теперь в мечети всё решает только он, а джамаат по умолчанию должен слушаться только его. Через некоторое время всё ещё лояльного к муфтияту независимого имама, отделившегося от муфтията, улыбаясь в лицо, выдавливают из мечети лёгкими шлепками под задницу и приговаривая "иди, брат, с миром, мы выбрали другого", и мечеть мягко и незаметно переходит под контроль имамов из более радикальных течений ислама. […] Точно ли власти уверены, что кизлярскую мечеть можно отпустить в "свободное плавание"?" – говорится в публикации.

1 июля муфтий Дагестана заявил, что большая часть мечетей лояльно относится к муфтияту, но существуют и нелояльные муфтияту мечети, и мечети, которые посещают "без пяти минут ваххабиты". К нелояльным можно отнести мечети, где было противостояние имамов и джамаата с муфтиятом Дагестана, а "радикальные" религиозные учреждения закрывают, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, 7 июня 2021 года между Комитетом по управлению имуществом Кизляра и муфтиятом Дагестана был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком в городе. Через неделю власти Кизляра расторгли договор. Местная религиозная организация заявила, что договор нарушает ее права, так как на участке находится джума-мечеть, которую религиозная организация строила за свой счет и счет пожертвований.

Кизлярский горсуд в октябре 2021 года признал договор о передаче земельного участка муфтияту незаконным. Верховный суд Дагестана оставил его в силе. В августе 2022 года кассационный суд также не удовлетворил жалобу муфтията Дагестана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.