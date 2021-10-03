Конфликт из-за мечети в Кизляре привлек внимание кавказоведов

Конфликт с местными религиозными общинами связан с желанием муфтията Дагестана назначать своих имамов, отметил Магомед Магомедов, комментируя переход Джума-мечети Кизляра под юрисдикцию Духовного управления мусульман России. Демонстративный шаг кизлярской общины перевел проблемы противостояния местных общин с муфтиятом на новый уровень, считает Ахмет Ярлыкапов. У муфтията Дагестана нет монополии в духовной сфере республики, заявил Константин Казенин.

По мнению журналиста, спорные вопросы могли возникнуть как в области имущественных отношений, так и в области кадровой политики, предпринимаемой муфтиятом республики в отношении местной общины. Магомедов отметил, что в переходе местной мусульманской общины к федеральному муфтияту нет нарушения закона. Однако возникшая ситуация - отражение конфликта между местными общинами и региональной централизованной религиозной организацией действующей в республике, отметил журналист. Случившееся, по мнению Магомедова, можно оценить как положительно, так и отрицательно, однако переход местной общины под юрисдикцию ДУМ РФ может послужить примером для других мусульманских общин региона, считает Магомедов. "Его [переход кизлярской общины в ДУМ РФ] можно оценить по-разному - положительно, отрицательно для других организаций, которые находятся в таком же подвешенном состоянии, и [эти общины] тоже могут в качестве варианта решения своего вопроса пойти по этому же пути", - пояснил Магомедов.

"Люди, находящиеся в одном идеологическом поле, не могут между собой договориться, и поэтому прибегают к существующим юридическим механизмам", - сказал он корреспонденту " Кавказского узла " 2 октября.

Переход кизлярской Джума-мечети в ДУМ России обозначил наличие между муфтиятом Дагестана и местной религиозной общиной ряда вопросов, которые не могут быть решены путем переговоров и компромиссов, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов .

При этом отмечается, что ранее министерство юстиции Дагестана отказало общине в перерегистрации в составе ДУМ РФ, при этом Центральная Джума-мечеть Кизляра - не единственная религиозная организация в Дагестане, которая изъявила желание "работать по началом муфтия Гайнутдина". "Все они (мечети) находятся на этапе перерегистрации, отметила пресс-служба, добавив также, что о том, почему общины приняли такое решение "корректнее будет спрашивать у них самих".

При этом также отмечается, что "решение учредительного собрания, в частности, избрание членами общины своим председателем Сагидгусейна-хаджи Гусейнова, было утверждено председателем ДУМ РФ, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином, после чего документы поданы на регистрацию в орган юстиции".

В пресс-службе ДУМ РФ изданию сообщили, что препятствий для вхождения общины нет. "Поскольку эти религиозная организация в настоящее время имеет независимый статус и не входит ни в одну из существующих централизованных религиозных организаций, правовых препятствий для вхождения общины в состав ДУМ РФ нет. Согласно уставу и названию, ДУМ РФ работает на всей территории Российской Федерации", - говорится в ответе пресс-службы.

Центральная Джума-мечеть Кизляра в лице ее имама Сагидгусейна Гусейнова изъявила желание войти в состав Духовного управления мусульман России. С этой целью Гусейнов встретился с руководителям ДУМ РФ Равилем Гайнутдином, сообщил 28 сентября "Черновик".

Журналист считает, что события в Агвали и переход кизлярской мечети в ДУМ России - события, связанные между собой.

16 августа в селе Агвали Цумадинского района Дагестана произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. 20 августа на окраине села собралось множество автомобилей. Приехавшие на них люди объявили, что муфтият согласовал назначение имамом не Кадимагомедова, а выходца из другого села. Агвалинцы собрались дать приезжим отпор, на место были стянуты десятки полицейских. Вечером того же дня совет религиозных деятелей принял решение о переводе в Агвали имама селения Верхнее Гаквари Юсупа Гаджиева. После этого сотни местных жителей собрались в центральной мечети Агвали, которая была закрыта в течение нескольких дней. 21 августа Гаджиев приступил к исполнению обязанностей имама в Агвали. 23 августа муфтият Дагестана назначил нового председателя Совета имамов Цумадинского района, говорится в материале "Конфликт в Агвали: джамаат против муфтията" на "Кавказском узле".

При этом, как отметил Магомедов, если в Агвали события привели в том числе к физическому противостоянию, то в Кизляре в решении возникшей проблемы используются юридические механизмы, а также судебные инстанции. "И муфтият [Муфтият Дагестана] обращался на данную организацию в суд, и сама эта организация путем юридических механизмов решила поступить таким образом, переключившись на централизованное духовное управление Российской федерации",- объяснил Магомедов.

Журналист обратил внимание на возможность возникновения подобных конфликтных ситуации из-за норм действующего законодательства.

Магомедов пояснил, что раньше мечеть и религиозную общину при мечети могло открыть любое село и не нужно было для этого дополнительно регистрироваться, а сейчас, по его словам, мечеть и религиозная община имеет право действовать только в рамках централизованной религиозной организации. "У дагестанских мечетей есть только три варианта: либо они вступают в централизованную организацию муфтият [муфтият Дагестана], либо они закрывают мечеть, либо же они ищут выходы на другие муфтияты", - подчеркнул Магомедов.

Журналист считает, что основной причиной конфликта между муфтиятом и местными религиозными общинами заключается в желании муфтията назначить своего имама и в несогласии с этим местной религиозной общины. "Муфтият желает назначать своих имамов, а прихожане хотят избирать своих имамов", - пояснил он.

Практика перехода мечетей в Дагестане под юрисдикцию ДУМ РФ не будет массовой

Переход Центральной Джума-мечети Кизляра в лице её имама Сагидгусейна Гусейнова под юрисдикцию ДУМ РФ говорит о стремлении местной религиозной общины и ее имама получить поддержку в лице альтернативной мусульманской структуры на фоне религиозно-административного спора, возникшего с региональным муфтиятом, считает социолог, эксперт по Северному Кавказу Ирина Стародубровская.

"С моей точки зрения, это попытка религиозной общины заручиться поддержкой некой достаточно сильной и влиятельной структуры в местном противостоянии", - пояснила социолог корреспонденту "Кавказского узла".

Практика перехода религиозной общины от одного муфтията к другому на фоне конфликта встречается и в некоторых других регионах России, отметила Стародубровская. Подобный переход возможен из-за того, что российские исламские структуры не являются жесткой иерархией, они конкурируют между собой, отметила она. "Один из способов усилить собственную позицию в административно-религиозных конфликтах - привлечь на свою сторону альтернативного игрока, не менее весомого, чем тот, который непосредственно участвует в конфликте - например, другой муфтият",- пояснила социолог.

Тем не менее, Стародубровская уверена, что подобная практика в Дагестане не будет массовой, учитывая "достаточно замкнутый характер религиозного сообщества республики и большую роль доктринальных, а не просто организационных разногласий". Поэтому переход кизлярской Джума-мечети в состав ДУМ России вряд ли приведет к существенному снижению авторитета дагестанского муфтията, предположила эксперт.

Переход местной религиозной общины под юрисдикцию ДУМ РФ - общероссийские реалии

Демонстративный шаг перехода кизлярской мусульманской общины в ДУМ РФ выводит проблему противостояния мусульманских общин и местного муфтията на качественно новый уровень, посвящая в проблему широкие массы общественности, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

По его мнению, муфтият Дагестана, являясь одной из самых сильных мусульманских организаций России, все же имеет ряд проблем, которые, как считает Ярлыкапов, прежде всего связаны с "несогласием некоторых дагестанских мусульманских общин перейти под юрисдикцию муфтията республики".

Несмотря на то, что переход местной религиозной общины под опеку федеральной мусульманской структуры для Дагестана - новое явление, в других регионах страны это частая практика, отметил религиовед. "Это общероссийские реалии и это говорит о кризисе духовных управлений", - подчеркнул Ярлыкапов.

Кавказовед пояснил, что "муфтият" не является просто региональной религиозной организацией с четко размещенными границами "канонической территории". По мнению Ярлыкапова, устоявшееся среди мусульман понятие о чётком региональном разграничении религиозных организаций муфтиятов - это понимание православных "канонических территорий", которое не имеет ничего общего с административно-религиозным делением в мусульманской духовной среде.

Переход Джума-мечети Кизляра под юрисдикцию ДУМ России, а также события, произошедшие ранее в Агвали, свидетельствуют о кризисе системы духовных управлений, когда мусульманские общины на местах не желают подчиняться имаму, назначенному местным муфтиятом, а также заявляют о нежелании находится в составе Муфтията республики, отметил религиовед. Кризис "системы духовных управлений" выявился не только в Дагестане, но и в других регионах страны, уточнил он.

Путем перехода под юрисдикцию федеральной духовной структуры местная община доказывает свою нерадикальность, легальность перед российским законом и приверженность к традиционному исламу, в то же время подчёркивая несогласие с политикой дагестанского муфтията, отметил Ярлыкапов.

Исламовед не исключил возможность перехода других мусульманских общин Дагестана под опеку федеральных муфтиятов. Однако, по мнению Ярлыкапова, такая практика не будет носить массовый характер.

Различия городов и районов Дагестана по степени влияния муфтията сложились исторически

В Дагестане всегда сохранялись относительно самостоятельные мусульманские общины, и полной религиозной монополии у муфтията Дагестана не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС), социолог, кавказовед Константин Казенин.

Он указал на то, что религиозный раскол между муфтиями и салафитами, который до середины 2010-х годов имел общедагестанские масштабы, в последние годы, в силу большого количества причин, утратил остроту. "Позиции Духовного управления мусульман Дагестана [муфтият Дагестана] в связи с этим заметно усилились, но монополистом оно не стало", - пояснил Казенин.

С его слов, об отсутствии у муфтията Дагестана монополии в духовной сфере республики можно судить по переходу кизлярской мечети под юрисдикцию ДУМ РФ и по тем событиям, которые произошли при назначении имама мечети в Агвали. "Очевидно, что есть религиозные группы, которые имеют некую самостоятельность. Эти группы могут возникать в масштабах отдельных городов или районов, или базироваться вокруг каких-либо исламских образовательных центров. К прежнему конфликту суфиев и салафитов в большинстве случаев это не имеет отношения",- пояснил Казенин.

Казенин указал на исторически сложившиеся различия городов и районов Дагестана по степени влияния муфтията. По мнению социолога, если судить по данному критерию, то Кизляр был в исламском отношении "достаточно автономным городом", где влияние муфтията Дагестана было всегда ограниченным. "Значительная часть мусульман Кизляра и Кизлярского района - это выходцы из Цумадинского, Цунтинского и Ботлихского районов. Это те районы, где всегда имелись как сторонники Духовного управления [муфтията Дагестана], так и не сторонники. Многие религиозные группы и течения, которые были в тех районах появлялись, в том числе, и в Кизляре <...> Если ДУМ РФ решит не ограничиться Кизляром, а взять под своё крыло какие-то мечети и в других частях Дагестана, это автоматически будет означать, что данная структура возложит на себя часть ответственности за ситуацию в религиозной среде этого региона, в том числе и перед федеральным центром. Не думаю, что ДУМ РФ пойдет на такой риск, тем более, если учесть, что опыта работы на Кавказе у этого духовного управления, насколько я понимаю, очень мало. Вместе с тем, для того, чтобы локальные внутриисламские конфликты не стали новым источником дестабилизации в Дагестане, необходимо выработать более ясные и приемлемые для всех подходы в назначению имамов мечетей. Именно это, как видим, не первый раз в последнее время становится камнем преткновения», - считает Казенин.

Об ослаблении авторитета муфтията Дагестана говорить преждевременно

По мнению политолога Эдуарда Уразаева, начиная с 90-х годов "в условиях непрекращающейся борьбы с религиозно-политическим экстремизмом" муфтият Дагестана получил режим наибольшего благоприятствования от властей на единоличное монопольное положение среди религиозных организаций республики и недопущения покушений на него со стороны.

"Однако в реальности даже в среде родственных организаций суфийского течения оставались относительно самостоятельные исламские организации, что проявлялось, например, в периодически возникающих разногласиях по поводу назначения имамов и в ежегодных разногласиях по дате праздника Ураза-байрам", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

По мере ослабления проблемы экстремизма и попыток представителей муфтията влиять на религиозные организации в других регионах России, ситуация изменилась и возникло сопротивление монопольному положению, считает Уразаев. "В то же время об ослаблении авторитета муфтията говорить преждевременно", - подчеркнул он.

Переход дагестанской мусульманской общины под юрисдикцию ДУМ России отражает выход наружу существовавших и прежде противоречий между муфтиятом Дагестана, пытающимся укрепить монопольное положение и ввести централизованную управленческую вертикаль, и религиозными организациями, не согласными с этими попытками, считает политолог.

Мусульманские общины в Кизляре и Кизлярском районе в основном состоят из переселенцев, которые проживали в русской среде, отметил политолог, и представления многих из них на управление религиозными организациями несколько отличаются от представлений муфтията. "Однако это не означает, что начнётся массовый переход исламских организаций СКФО под опеку федеральных духовных исламских структур, поскольку вопрос этот тонкий, и ситуация в республиках разная", - добавил он.

По словам политолога, в Дагестане переход кизлярской религиозной общины под юрисдикцию ДУМ России уже встретил жесткую критику со стороны последователей муфтията. Такая же реакция будет и в отношении других мусульманских общин республики, желающих перейти в федеральную религиозную структуру, предположил он. "Но сейчас светские власти не так сильно заинтересованы в укреплении монопольного положения муфтията, и их роль сводится к исключению возможного обострения противоречий. Многое будет зависеть от позиции и шагов муфтията, хотя более вероятен сценарий вялотекущего ослабления его влиятельности", - считает Эдуард Уразаев.