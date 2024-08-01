Поведение бойцов батальона "Ахмат" вызвало недовольство жителей Белгородской области

01 августа 2024, 07:21

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Бойцы чеченских подразделений устроили стрельбу на городской площади города Валуйки Белгородской области, сняли это на видео и загрузили в интернет. Местные жители, комментируя этот ролик в соцсетях, указали на недопустимое поведение военнослужащих батальона "Ахмат" и потребовали от властей привлечь их к ответственности.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался, что с начала специальной военной операции из республики на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе свыше 18 тысяч добровольцев.

31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами. 13 июня Кадыров отчитался, что батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы выходцами с Кавказа на городской площади в Валуйках, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

"По данному факту правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также приняты меры по недопущению подобных случаев", – привел 31 июля слова Дыбова Бел.Ru.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на которого несколько мужчин танцевали лезгинку и стреляли из огнестрельного оружия. Судя по шевронам на форме, неизвестные являются уроженцами Чечни. По словам местных жителей, инцидент произошел вечером 29 июля, отметил 31 июля "Открытый Белгород".

Видеоролик, о котором идет речь, 31 июля опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Go31 | Новости Белгорода". На кадрах показан молодой человек, он стоит на городской площади. Держа в правой руке полуавтоматический пистолет, он произвел из него в воздух очередь. За его спиной виден внедорожник, его дверь открыта и из салона слышна музыка. После стрельбы из пистолета, молодой человек начал танцевать лезгинку. Его окружают четверо мужчин, трое из них в военной форме и у одного из них на рукаве виден флаг Чечни. Молодой человек танцует и военные его поддерживают одобрительными возгласами. Видео взято с аккаунта в Instagram*, владелец которого подписан ником "Алик Ахмат".

На 07.20 мск 1 августа этот пост в паблике "Go31 | Новости Белгорода", на который подписаны более 45 тысяч пользователей, набрал около 9,9 тысячи просмотров и 22 комментария.

"Значит не всё так плохо у нас [со специальной военной операцией], раз вояки пляшут на площади. В Великую Отечественную войну не до этого было, а сейчас не поймёшь. Интересно, куда Кадыров смотрит?" – задался вопросом Любомир Костив.

"Любомир, он то смотрит куда нужно, куда смотрит Москва?" – написал ему в ответ Владимир Колесников.

"А разве военная прокуратура не должна подключатся?" – поинтересовался Денис Сбитнев.

Ролик со стрельбой на площади в Валуйках также был опубликован 31 июля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Шёпот Белгород", на который подписаны более 73 тысяч пользователей. На 07.20 мск этот пост набрал около 12 тысяч просмотров и 24 комментария.

"Если это военные, тогда нужно разжаловать как минимум. Должен быть порядок. Наказание должно быть такое, чтобы другие уже задумались о последствиях. Хорошо бы, чтобы это был штраф большой. Другое людей не пугает", – считает Екатерина Волкова-Стрельченко.

"Что за глава такой, если такое происходит в городе? А где полиция, военная полиция, прокуратура, ФСБ, военная прокуратура, следственный комитет? Этим веселым парням все равно на вышеперечисленное", – заявил пользователь с ником Катаржина Фигура.

"Думаю, на этом все и закончится. Ничего им не будет", – написала Алина Владимировна.

"Хотят пострелять, пусть едут в зону СВО", – заявила Наталья Скоморощенко.

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