Обвинение запросило длительные сроки для обвиняемых по делу о теракте в Знаменском грозненцев

30 июля 2024, 05:47

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К 24 годам колонии строгого режима попросило приговорить обвинение жителей Грозного Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиняемых по делу о теракте в селе Знаменское в 2005 году. Ранее они уже были приговорены к длительным срокам по делу об атаке на псковских десантников.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 18 и 19 лет колонии соответственно жителям Грозного Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву, обвиненным в причастности к посягательству на жизнь военнослужащих во время атаки в Чечне в 2000 году, а также в бандитизме и участии в вооруженном мятеже. Подсудимые версию следствия назвали надуманной. В материалах дела нет доказательств виновности Дудиева и Донашева, заявила защита. 1 октября 2020 года апелляционный военный суд оставил приговор в силе.



В Южном окружном военном суде рассматривается дело жителей Грозного Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, которые обвиняются в участии в террористическом акте в селе Знаменское Надтеречного района Чечни, пишет 29 июля "Интерфакс".

По данным следствия, Дудиев и Донашев, которые ранее уже были осуждены по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году, вошли в состав вооруженной террористической группы "Джамаат" и участвовали в теракте в Знаменском.

Они обвиняются в бандитизме (часть 2 статьи 209), совершении теракта (часть 3 статьи 205), похищении человека (пункт "а" части 3 статьи 126 - статьи 317), убийстве (пункты "а", "е", "ж" части 2 статьи 105), покушении на убийство (часть 3 статьи 30 - пункты "а", "е", "ж" части 2 статьи 105), незаконном хранении и ношении оружия (часть 3 статьи 222) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обвинение попросило назначить Дудиеву и Донашеву по 24 года лишения свободы в колонии строгого режима каждому.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2023 года суд приговорил к длительным срокам бывших сотрудников антитеррористического центра Чечни Рустама Булуева, Руслана Наматова и Артура Ушаева по обвинению в совершении теракта в селе Знаменское.

19 июля 2005 года в селе Знаменском Надтеречного района Чечни при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля УАЗ были убиты 15 человек, в том числе женщина и два малолетних мальчика. Еще 24 местных жителя получили ранения, сообщили тогда силовики. По подозрению в причастности к инциденту были задержаны уроженцы Веденского района Али Агамерзоев и Асламбек Витригов. В организации нападения был обвинен задержанный позднее 29-летний Аюб Тунтуев. Согласно показаниям Тунтуева, заказчиком нападения был Шамиль Басаев, обещавший выплатить исполнителям этой акции тысячу долларов, заявили в августе 2005 года в МВД Чечни.

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