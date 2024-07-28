Александр Харочкин. Фото: администрация школы № 3 села Октябрьское - https://vk.com/club211241635

28 июля 2024, 08:49

Офицер со Ставрополья убит в зоне СВО

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Лейтенант Александр Харочкин убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 458 бойцов из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 21 июля представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 457 бойцов из Ставропольского края.

В зоне проведения спецоперации на Украине убит лейтенант Александр Харочкин, сообщила 17 июля администрация школы №3 села Октябрьское Ипатовского района на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Харочкин являлся выпускником школы.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 458 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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