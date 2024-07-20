Мэр Степанакерта взят под административный контроль

20 июля 2024, 00:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил бывшему мэру Степанакерта Давиду Саргсяну, обвиненному в мошенничестве и подделке документов, административный контроль в качестве меры пресечения. Защита Саргсяна назвала это решение неправомерным.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна по обвинению в мошенничестве и подделке документов. 27 мая суд отправил его под арест с запретом свиданий. Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности, машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению. 13 июня суд перевел его под домашний арест, а 16 июля защита Саргсяна добилась отмены этой меры пресечения.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Бывший мэр Степанакерта Давид Саргсян взят под административный контроль, суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Роман Ерицян.

"Апелляционный суд принял решение, что никакая мера пресечения, связанная с ограничениями свободы, не применима к Давиду Саргсяну, а суд первой инстанции принял соответствующее решение, фактически, игнорируя высшую инстанцию", - отметил Ерицян.

Согласно новой мере пресечения, Давид Саргсян обязан трижды в неделю регистрироваться в соответствующем органе, назначенном судом. Также Саргсян не имеет права без ведома следствия менять место жительства и посещать развлекательные и места обслуживания по месту проживания. Кроме этого, Саргсяну, по словам адвоката, запрещено встречаться с сотрудниками мэрии Степанакерта и других общинных организаций. Общее число этих сотрудников составляет 1750 человек.

Также, по его словам, Саргсян не имеет права покидать дом с 19.00 по 07.00 в течение дня. "Таким образом, суд лишил Давида Саргсяна пойти вместе со своим ребенком в магазин", - написал Роман Ерицян.

Другой адвокат Саргсяна Рубен Меликян назвал решение о мере пресечения Саргсяну неправомерным. "Это не нормально - представить суду абсолютно новое ходатайство без какой-либо привязки к решению апелляционного суда, поскольку основания те же, фактические данные одни и те же", - заявил он в прямом эфире на своей странице в Facebook*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.