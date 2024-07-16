16 июля 2024, 17:23
Защита добилась отмены домашнего ареста мэра Степанакерта
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна. Чиновник обвинен в мошенничестве и подделке документов. 27 мая суд отправил его под арест с запретом свиданий. Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности, машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению. 13 июня суд перевел его под домашний арест
Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"