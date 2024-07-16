16 июля 2024, 17:23

Защита добилась отмены домашнего ареста мэра Степанакерта

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Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство защиты мэра Степанакерта Давида Саргсяна и отметил решение о домашнем аресте чиновника по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна. Чиновник обвинен в мошенничестве и подделке документов. 27 мая суд отправил его под арест с запретом свиданий. Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности, машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению. 13 июня суд перевел его под домашний арест

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу защиты против решения суда первой инстанции о домашнем аресте в качестве меры пресечения, сообщил сегодня адвокат Саргсяна Роман Ерицян на своей странице в Facebook*.
"Апелляционный суд, таким образом, отменил незаконное решение судьи Масиса Малконяна и отклонил ходатайство следователя об аресте Саргсяна", написал он. Адвокат также добавил, что своим другим решением Апелляционный суд Армении признал неправомерным 20-дневный арест Давида Саргсяна.

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Примечание:

"Карабахские депутаты обвинили власти Армении в репрессиях", "Армянские силовики изъяли авто Самвела Шахраманяна", "Карабахские активисты сочли политическими задержания бывших глав общин".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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