Мэр Степанакерта переведен под домашний арест

14 июня 2024, 06:00

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Суд в Ереване смягчил меру пресечения для бывшего мэра Степанакерта Давида Саргсяна, обвиненного в мошенничестве. Следствие согласилось отпустить его из заключения под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна. Чиновник обвинен в мошенничестве и подделке документов. 27 мая суд отправил его под арест с запретом свиданий. Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте для мэра Степанакерта Давида Саргсяна.

Судья Маис Мелконян отправил Саргсяна под домашний арест сроком на два месяца, сообщил адвокат Рубен Меликян на своей странице в Facebook*.

В мае, когда Давид Саргсян был взят под стражу, следствие запрашивало для него два месяца ареста, но суд согласился арестовать мэра Степанакерта только на 20 дней.

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