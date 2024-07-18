18 июля 2024, 16:41

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

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Сабир Бисенгалиев убит в боевых действиях, сообщила администрация Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 346 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Николай Королевский стал не менее чем 345-м военным из Астраханской области, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Сабир Бисенгалиев убит 16 декабря 2023 года  вблизи населенного пункта Курдюмовка Артёмовского района Донецкой Народной Республики, сообщила администрация Енотаевского района.

Сабир Бисенгалиев родился и вырос в Енотаевке, здесь окончил школу и ПТУ. В октябре 2023 года был принят на военную службу по контракту на воинскую должность стрелка-санитара, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 17 июля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 346 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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