Мобилизованный уроженец Дагестана убит на Украине

12 июля 2024, 01:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Меджидов, убитый в ходе боевых действий на Украине, похоронен в Хивском районе Дагестана. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми как минимум 940 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Салавдин Аметов стал как минимум 939-м военным из Дагестана, который официально признан убитым в военной операции.

Расул Меджидов, убитый в ходе боевых действий, был похоронен 11 июля в селении Лака Хивского района. Глава района Ярмет Ярметов пообещал сделать "все возможное, чтобы помочь семье" Меджидова.

Меджидов попал на фронт по мобилизации из Норильска, служил водителем-механиком, смертельные ранения получил в районе Луганска.

"За проявленные отвагу, самоотверженность и личное мужество в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации Расул Меджидов был удостоен государственной награды Российской Федерации - медали Жукова”, - говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально объявлены убитыми на Украине не менее 940 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.