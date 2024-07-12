12 июля 2024, 01:46

Мобилизованный уроженец Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Меджидов, убитый в ходе боевых действий на Украине, похоронен в Хивском районе Дагестана. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми как минимум 940 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Салавдин Аметов стал как минимум 939-м военным из Дагестана, который официально признан убитым в военной операции. 

Расул Меджидов, убитый в ходе боевых действий, был похоронен 11 июля в селении Лака Хивского района. Глава района Ярмет Ярметов пообещал сделать "все возможное, чтобы помочь семье" Меджидова. 

Меджидов попал на фронт по мобилизации из Норильска, служил водителем-механиком, смертельные ранения получил в районе Луганска. 

"За проявленные отвагу, самоотверженность и личное мужество в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации Расул Меджидов был удостоен государственной награды Российской Федерации - медали Жукова”, - говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально объявлены убитыми на Украине не менее 940 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ростовчанин рассказал о падении зенитной ракеты на его дом", "Контрактник из Адыгеи убит на Украине", "Новая группа бойцов вылетела из Грозного на Украину". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 июля 2024, 04:43

  • Суд назначил Елене Пивоваровой реальный срок

    Бывший главный редактор батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова приговорена к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. Главный бухгалтер издания получила четыре года заключения.

12 июля 2024, 03:44

12 июля 2024, 02:45

12 июля 2024, 00:47

11 июля 2024, 23:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи