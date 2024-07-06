06 июля 2024, 23:43

Шестнадцать бойцов из Волжского убиты на Украине

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Имена 16 убитых на Украине бойцов назвали власти Волжского. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 822 бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Изгарский стал 806-м военным из Волгоградской области, официально признанный убитым в ходе военной операции на Украине.

Администрация Волжского 4 июля назвала имена убитых в военной операции местных жителей, отчитываясь о передаче государственных наград. На Украине убиты рядовые Алексей Гомонков, Вадим Гунченко, Александр Дерков, Владимир Московкин, Михаил Никитин, Дмитрий Степин, Владимир Шлепкин, ефрейтор Алексей Шендобыло, следует из сообщения в Telegram-канале администрации города.

11 июня власти по такому же поводу сообщили, что на Украине убиты рядовые Данила Кузьмин, Дмитрий Лябин, Антон Щигалькин, сержант Александр Никонов и ефрейтор Андрей Пшеченко.

Ранее власти также сообщали, что в ходе боевых действий на Украине убиты Юрий Баскаков, Александр Батлахов, Владимир Ерошенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 822 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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