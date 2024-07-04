04 июля 2024, 11:43

Схрон с оружием обнаружен в Ингушетии

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На кладбище в Гамурзиевском округе Назрани обнаружен схрон, в котором была самодельная бомба и патроны к винтовке.

По данным правоохранительных органов, на кладбище в Гамурзиевском округе Назрани найден тайник, в котором находилось взрывное устройство и патроны.

Тайник обнаружили рабочие, когда экскаватор проводил земляные работы по строительству ограждения. Схрон располагался на глубине 50 сантиметров, ему около 10 лет. На предметах, которые были в тайнике, есть следы коррозии, привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника правоохранительных органов.

В тайнике было самодельное взрывное устройство, ведро со смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры весом три килограмма, 36 граммов тротила, 560 патронов к винтовке, глушитель для автоматического огнестрельного оружия и электродетонатор. Предметы из схрона направлены на экспертизу.

"Кавказский узел" также писал, что 11 марта на окраине села Алхасты Сунженского района был обнаружен схрон с продуктами и медикаментами, который, предположительно, принадлежал боевику Тагиру Цуроеву. Силовики его убили во время контртеррористической операции в Карабулаке.

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Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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