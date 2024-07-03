Хамзаев предложил запретить в России движение чайлдфри

03 июля 2024, 06:20

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Депутат Государственной Думы от республики Дагестан Бийсултан Хамзаев обратился к министерству юстиции Российской Федерации с предложением запретить "движение чайлдфри", так как оно, по его мнению, распространяет экстремистские идеи сознательной бездетности.

В письме на имя главы Минюста Константина Чуйченко Хамзаев отметил, что в последнее время в России идея запрета движения чайлдфри широко обсуждается.

По мнению депутата, его, как и "движение в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений", следует законодательно запретить. Также он отметил, что необходимо проработать законодательные решения "в части запрета распространения любой информации", которая дискредитирует семейные ценности и призывает к отказу от деторождения, пишет 2 июля "Коммерсант".

В интервью изданию Хамзаев признался, что как организация движение чайлдфри не существует, но при этом, по его словам, "фактически они ведут деятельность". По мнению депутата, существуют "разноуровневые организации", которые лишь на первый взгляд кажутся "неструктурированным движением", однако по сути являются "едиными механизмами с большим влиянием, которые не появляются на ровном месте и работаю на грантах". "Это противоречит нашим ценностям и является настоящим экстремизмом", - заявил Хамзаев.

Отвечая на вопрос, как быть в случае, если семейная пара просто не хочет заводить детей, но не является чайлдфри, Хамзаев ответил, что это их личная позиция и индивидуальное мнение. В таком случае, по его словам, "человека за это никто не должен трогать". Однако, добавил он, "никто не отменял воспитательную и разъяснительную части".

Минюст пока не прокомментировал предложение Хамзаев. Однако ранее заместитель главы министерства Всеволод Вуколов заявил, что в России "активно готовят законопроекты по недопущению распространения чайлдфри". По словам чиновника, движения, которые убеждают девушек не рожать детей, несут экстремистскую направленность.

Весной 2022 года законопроект о запрете идеологии чайлдфри уже был внесен в Госдуму, но был дважды отправлен на доработку после замечаний правительства Российской Федерации и главы Русской православной церкви. Патриарх Кирилл, в частности, выразил беспокойство, что законопроект может привести к запрету информации о монашеском образе жизни, который исключает рождение детей. В третий раз законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2023 года.

На предложение о запрете чайлдфри отреагировала заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Агре, которая заявила, что россияне остаются бездетными не из-за идеологии, а из-за безнравственности, сообщает "Газета.ру".

По словам Агре, "главными причинами, называемыми представителями молодежи, является боязнь ответственности, невозможность обеспечить ребенка и нелюбовь к детям, а это 14% из 20 опрошенных студентов". Она заявила, что необходимо "перестать создавать медийные рейтинги прозападным "терминам и некультурным проявлениям", и призвала создавать в стране условия, чтобы решать конкретные проблемы молодежи.

Отреагировала на инициативу сенатор Ольга Епифанова, которая сочла запрет бесполезным, так как его приверженцы смогут более активно "влиять на умы". По словам Епифановой, в данной ситуации важно "не наломать дров", а запреты, по сути, бесполезны. "Они, наоборот, дают подобным движениям более активно продвигать свое мнение и влиять на умы", - приводит ее слова издание.

При этом Епифанова напомнила, что несколько групп радикальных чайлдфри в соцсетях были заблокированы за разжигание ненависти, оскорбления и шокирующий контент. "Эту работу вполне можно продолжать, не дожидаясь специальных законов", - считает сенатор.

Она также обвинила в распространении идеологии чайлдфри не женщин, которые не хотят рожать детей, а мужчин. "Вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских реалиях имеет немного другую природу: это не проблема нежелания ребенка, а проблема отсутствия надежного, сильного отца", - заявила Епифанова.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", депутат Хамзаев в апреле 2023 предложил отменить изучение английского языка в школах, чем вызвал критику пользователей дагестанских пабликов.

В январе 2022 года на фоне протестов в Казахстане Хамзаев предложил провести референдум "о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией". Пользователи соцсетей назвали предложение популизмом.

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